TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, COP30'un fosil yakıt lobilerinin etkisi altında kaldığını, iklim hedeflerinin yetersiz olduğunu ve adil geçiş ile iklim finansmanında somut adımlar atılamadığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP30) ile ilgili değerlendirmesinde, sürecin giderek tıkandığını ve ülkelerin gerekli adımları atmaktan kaçındığını söyledi.

COP30'un en dikkat çeken tarafı, zirveye 1.600'den fazla fosil yakıt lobicisinin katılması ve sürdürülebilirlik söylemi altında görünürlük kazanması oldu. Ataç, 'Dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçte, fosil yakıt lobilerinin bu derece belirleyici bir aktör hâline gelmesi kabul edilemez' dedi.

1,5°C HEDEFİ HÂLÂ ULAŞILMAZ

Ataç, mevcut Ulusal Katkı Beyanları'nın (NDC) 2035'e kadar küresel emisyonları yalnızca yüzde 12 azaltacağını, oysa bilimsel verilerin yüzde 60 oranında düşüş gerektiğini belirtti. Türkiye'nin sunduğu NDC 3.0 planında ise hedeflerin yanıltıcı olduğunu vurgulayan Ataç, 2023'te 552 milyon tona yükselen emisyonların, 2035'te hâlâ artış göstereceğini açıkladı.

COP30'da iklim finansmanı konusunda talep edilen 300 milyar dolar yerine 120 milyar dolar hedefi belirlenmesi yetersiz bulundu. Adil Geçiş Mekanizması için ise herhangi bir finansman ayrılmadı ve sosyal risklerin metinlere eklenmesi talepleri karşılanmadı. Ataç, 'Emisyonlar hızla düşmeden uyum politikaları etkili olamaz' uyarısında bulundu.

COP31 TÜRKİYE'DE: KARARLI ADIMLAR ZAMANI

Ataç, 2026'da Antalya'da gerçekleşecek COP31'in Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, 'Ev sahipliği, bilime uygun, adil, şeffaf ve kömürden çıkışı içeren gerçek bir iklim politikası açıklamak için kaçırılmaması gereken bir fırsat' dedi.

TEMA Vakfı Başkanı Deniz Ataç, sözlerini şöyle tamamladı: 'İklim krizi, gönüllü taahhütler ve belirsiz yol haritaları ile çözülemez. COP30'ta halkların ve toplulukların talepleri güçlü bir şekilde dile getirildi. COP31'de dünyanın dört bir yanından katılımcılarla Antalya'da gerçek bir dönüşümü başlatmak artık bir zorunluluk.'