Muğla Dalaman'da, 2021 yılında imzalanan protokol kapsamında 2026 yılında başlaması planlanan doğalgaz çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, doğalgazın ilçeye gelmesi halinde kurumlara ve vatandaşlara yansıyabilecek olası maliyetler ile ortak yürütülecek çalışmalar ele alındı.

MUĞLA (İGFA) - Dalaman Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya; Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural ve Rıza Kurt, Dalaman Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Vekili Vural İşli, Belediye birim müdürleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, AYDEM ve Telekom yetkilileri katıldı.

DOĞALGAZ İÇİN ANKET YAPILACAK

Toplantıda konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, '2021 yılında imzalanan protokol kapsamında ilçemizde 2026 yılında doğalgaz çalışmaları planlanıyor. Bu süreçte ilçe genelinde anket çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın görüşlerini alacağız' dedi.