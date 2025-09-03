Muğla Dalaman Belediyesi, 30 yeni hizmet aracıyla filosunu güçlendirdi; tanıtım töreni ve konvoyla araçlar halka tanıtıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak ve kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla araç filosuna 30 yeni araç ekledi. Belediye Başkanı Sezer Durmuş’un öncülüğünde gerçekleştirilen tanıtım töreni, Cumhuriyet Meydanı’nda başladı ve yaklaşık 15 kilometrelik konvoyla araçlar halka tanıtıldı.

Başkan Durmuş, araç kiralama yerine satın alma ve geri dönüşüm yöntemleriyle 70 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını, 3 aracın revizyonuyla da 15 milyon TL tasarruf sağladıklarını belirtti. “Bu yatırımlar Dalaman’ın yalnızca bugününü değil, yarınlarını da güvence altına alıyor” dedi.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Muğla Milletvekilleri, il ve ilçe yöneticileri, çevre belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Zeybek, “Vergiler halkçı belediyecilikle doğrudan yatırıma dönüşüyor” diyerek Başkan Durmuş’a teşekkür etti.

BAŞKAN DURMUŞ; “15 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK”

Belediye Başkanı Sezer Durmuş, araç tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, belediyenin öz kaynaklarını kullanarak 70 Milyon TL’lik araç yatırımı yaptıklarının altını çizdi.

Durmuş; “Göreve geldiğimiz günden bu yana en büyük önceliğimiz, Dalaman’ın kronikleşmiş sorunlarını çözmek oldu. Bunun için güçlü bir araç filosuna sahip olmak gerekiyordu. Yetersiz olan makine ve araçlarımızı tamamlamak üzere, bugüne kadar 30 yeni aracı belediyemize kazandırdık ve 70 milyon liralık yatırım yaptık. 3 adet aracımızı geri dönüşümden revizyondan ederek yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağladık. Revizyon için yalnızca 2 milyon TL harcanırken, bu araçların sıfır alım maliyeti yaklaşık 17 milyon TL olacaktı. Böylece belediye bütçemizi koruyarak hem hemşehrilerimize hizmet kapasitemizi artırmış hem de kaynaklarımızı verimli kullanmış olduk. Bu araçlar sayesinde; temizlik, altyapı ve fen işleri müdürlüklerimizin sahadaki gücünü artırdık. Yaklaşık 100 bin m² parke kaplama ve 40 km sathi asfalt kaplama çalışmasını da tamamlamış olduk.

Bugün tanıtımını yaptığımız araçlarımızla birlikte, Dalaman Belediyesi artık daha güçlü, daha donanımlı ve daha üretken bir hale gelmiştir. Bu yatırımlar, yalnızca bugünü değil, aynı zamanda Dalaman’ın yarınlarını da güvence altına almaktadır. Çünkü biz, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir Dalaman bırakmak için çalışıyoruz. Bu hizmetlerin gerçekleşmesinde öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımız Dalaman’ımıza hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖKAN ZEYBEK; “VERGİLER HALKÇI BELEDİYECİLİKLE YATIRIMA DÖNÜŞÜYOR”

Programda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Ben bugün buraya Sezer Başkanımın, bu kadar çok araç alımını yaptığını bilerek gelmedim. Herhalde 7-8 tane iş makinası, kamyonla biz bir hizmet alma töreni yapacağız dedim. Ama Sezer Başkanım Cumhuriyet Meydanını bir ucundan bir ucunu araçlarla donatmış. Bu milletin kıt kanaat ödediği vergilerle burada toplanan paralar nasıl halkçı bir belediye eliyle doğrudan yatırıma dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ben biliyorum ki bu hizmetler sadece 30 araçtan ibaret değil. Sezer Başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Araçlarımız Dalaman’a hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dalaman Belediyesi’ne araç alımında destek olan isimlere teşekkür plaketi takdim edildi. Program yaklaşık 15 kilometrelik araç konvoyuyla sona erdi.