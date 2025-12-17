Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin mahallelerdeki sorunları çok daha hızlı bir şekilde tespit edip çözmek için hayata geçirdiği 'Göz Kulak' ekibi, kent genelinde girilmedik sokak bırakmıyor. Büyükşehir'in yeni ekibi, 12 ilçede aktif olarak sahaya çıkarak cadde ve sokaklardaki aksaklıkları yerinde tespit ediyor ve anında ilgili birimlere iletiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Göz Kulak' ekibi, hem elektrikli araçlarla hem de yaya olarak mahalleleri adım adım dolaşıyor.

Ekip üyeleri araçlarını güvenli bir noktaya park ettikten sonra sokak sokak gezerek çevreyi inceliyor, altyapı bacası arızaları, eğilmiş aydınlatma direkleri, duvar yazıları, bozulan yol ve kaldırımlar gibi pek çok sorunu yerinde tespit ediyor. Sonrasında da çözüme kavuşması için ekip üyeleri arıza kaydı oluşturuyor. Geçtiğimiz ay kurulan 'Göz Kulak' ekibinin şu ana kadar arıza takip sistemine 750 arıza kaydı oluşturduğu ve oluşturulan arızaların büyük çoğunluğunun giderildiği belirtildi.

Tespit edilen her sorun için ekibin uzman personeli anında arıza kaydı oluşturarak ilgili müdürlüklere iletiyor. Süreç, ekip tarafından takip edilerek sorunların hızla çözüme kavuşması sağlanıyor. Ekipler, mahalle muhtarlarıyla da düzenli olarak iletişim kuruyor. Böylece her mahallenin ihtiyaç haritası daha net çıkartılıyor ve çözümler daha planlı bir şekilde hayata geçiriliyor. Bu sayede mahallelerdeki hizmet kalitesi artarken, vatandaşların memnuniyeti de yükseliyor.

'Göz Kulak' ekibi yalnızca teknik aksaklıkları tespit etmekle kalmıyor, sahada yürüttükleri çalışma sırasında esnafla sohbet ediyor, vatandaşların taleplerini, ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları sorunları doğrudan dinliyor. Vatandaşlar ekip üyelerinin kendileriyle kurdukları dostluk sayesinde de mahallede karşılaştıkları sorunları ilk olarak onlara aktarıyor. Bu yönleriyle ekip, adeta mahalle halkının günlük yaşamına dokunan tamamlayıcı bir görev üstleniyor.

A takımı çatısı altında kurulan bu ekip 7/24 aktif çalışarak kentin sorunlarına koşuyor. Tüm bu çalışmalarıyla 'Göz Kulak' ekibi, sokak sokak taradığı ilçelerde kapsamlı, hızlı ve etkin bir kontrol mekanizması oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mahallelere kazandırdığı bu ekiple yerel hizmet ağına yeni bir ivme kazandırarak şehir genelinde daha güvenli, temiz ve düzenli bir yaşam alanı oluşturmayı hedefliyor.