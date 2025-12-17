İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Zekâ Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve Halıcı Bilgi İşlem AŞ iş birliği ile düzenlenen 32. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın final ve ödül töreni Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapıldı.

Bilgisayarla Beste Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İZMİR (İGFA) - Müziği çağdaş teknolojilerle buluşturan ödüllü yarışmada Murat Şakar 'One Day Claros' eseriyle birinci, Adil Orkun Uçar 'Ocakbaşı' eseriyle ikinci, Hakan Emre Ziyagil ise 'Hayal Gemisi' bestesiyle üçüncü oldu.

Birinci olan Şakar'a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 32. TBD-Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın final ve ödül törenine ev sahipliği yaptı. Bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen yarışma, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Zeka Vakfı, Türkiye Bilişim Derneği ve Halıcı Bilgi İşlem AŞ iş birliği ile organize edildi. Müziği çağdaş teknolojilerle buluşturan yarışmada, besteciler en yeni araçlardan yararlanarak müziğin sınırlarını zorladı. Yarışmada dereceye girenlere toplam para ödülü 100 bin TL'yi buldu. Yapay zekâ ve her türlü müzik teknolojisinin kullanılabildiği eserler, teknoloji ve sanat birlikteliğinin en güzel örneklerinden birini oluşturdu.

Jüri oylaması salonda heyecanla beklendi

Yarışmada 100'ü aşkın eser için başvuru yapılırken, finale 10 eser seçildi. Birer eserle jüri karşısına çıkan besteciler, çalışmalarını katılımcıların olduğu salonda seslendirdi. Bir eser sahibi yarışmacı ise mazeretinden dolayı törene katılamadı. Yarışmanın finalinde, heyecan dolu anlar yaşandı.

Tüm katılımcılara açık ve ücretsiz olan yarışmada birinci Murat Şakar'a 25 bin TL, ikinci Adil Orkun Uçar'a 20 bin TL, üçüncü Hakan Emre Ziyagil'e 15 bin TL ödül verildi. Yarışma kapsamında dördüncü Göksel Elbüken'e 8 bin TL, beşinci Emre Can Tügen'e 7 bin TL, altıncı Bora Can, yedinci Hasan Güney Güleç, sekizinci Ender Avcı, dokuzuncu Anıl Köse'ye 5'er bin TL verildi.

Seçkin jüri

Yarışmanın jürisi ise Garo Mafyan başkanlığında Rahmi Aktepe, Yavuz Durak, Artun Ertürk, Özge Fışkın, Şeref Oğuz, Mehmet Okonşar, İzzet Öz, Hakan Özer, Borga Parlar ve Emrehan Halıcı'dan, teknik jüri ise Bülent Bıyıkoğlu, Dr. Ufuk Önen ve Dr. Murat Yücel'den oluştu. Jüri üyelerinin konuşmalarının ardından sonuçları açıklanan yarışmanın birincisine İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Okyay ödülünü verirken, diğer kazananlara ödüllerini ise jüri üyeleri ve Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat ile Emrehan Halıcı takdim etti.