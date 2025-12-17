Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy' adlı tiyatro oyunu, İnegöl Belediyesi'nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluştu.

BURSA (İGFA) - Türk edebiyatının ve milli mücadelenin simge isimlerinden Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, düşünce dünyasını ve eserlerini sahneye taşıyan 'Şair, Şiir, Şuur: Mehmet Akif Ersoy' oyunu, İnegöl Belediyesi'nin Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında izleyici ile buluştu.

Bursa Devlet Tiyatrosunun sahneye taşıdığı oyun, milli şairin vefatının yıl dönümü olan 27 Aralık dolayısıyla Aralık ayında izleyiciyle buluşması bakımından ayrı bir anlam taşıdı.

Burak Akyüz'ün yazdığı, Murat Ozan'ın yönettiği tek kişilik biyografik tiyatro oyunu, Mehmet Akif'i büyük bir duygu derinliğiyle canlandıran sanatçı Emre Nurettin Örük'ün performansıyla izleyiciden tam not aldı. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenen oyun, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını, mücadelelerini ve İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi sahneye taşıdı. Kalemiyle cepheye koşmuş, şiiriyle milletine umut olmuş, şuuru ile bu toprakların vicdanını inşa etmiş büyük bir mütefekkir olan Mehmet Akif, 1873 yılında dünyaya geldi ve 27 Aralık 1936'da 63 yaşında iken vefat etti. Bu yıl vefatının 89'uncu yılı olan milli şairin anısına sahnelenen tiyatro gösterisi, duygu yüklü anlatımı ve etkileyici sahne performanslarıyla dikkat çekti. Eser, izleyicilere Mehmet Akif'in fikir dünyasında derin bir yolculuk sundu. Tarihin canlandırıldığı gösteride, Mehmet Akif Ersoy'un milli ve manevi değerleri, şiirleri ve mücadeleci kişiliği bir kez daha hatırlatıldı.

Oyun sonunda sanatseverler, oyuncuları uzun süre alkışlayarak performansı takdir etti. İzleyiciler arasında yer alan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Melih Ateş'te Mehmet Akif Ersoy'u sahnede canlandıran Emre Nurettin Örük'e gösteri sonunda gecenin anısına hediye takdim etti.