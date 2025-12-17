Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kentin 12 ilçesinde eş zamanlı yürüttüğü kapsamlı altyapı yatırımlarıyla sürdürülebilir su yönetimi, kayıp-kaçak azaltımı ve kuraklıkla mücadele hedeflerini kararlılıkla hayata geçiriyor.

İSU, GÖLCÜK VE İZMİT'TE ALTYAPIYI GÜÇLENDİRİYOR



KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük ilçesinin İcadiye, İrşadiye, Ayvazpınar, Mesruriye, Şevketiye ve Lütfiye Mahalleleri'nde başlatılan altyapı programı ile bölgenin içme suyu ve atık su hatları kapsamlı şekilde yenileniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar, altyapının modernize edilmesini sağlayarak kesintisiz ve güvenli hizmet sunmayı amaçlıyor. İcadiye Mahallesi'nde 605 metre terfi hattı dâhil olmak üzere toplam 2.770 metre içme suyu hattı planlandı. Bunun 2.042 metresi tamamlanırken kalan hatlarda imalat sürüyor. Mahallede ayrıca 300'lük betonarme borularla 6.670 metre atık su hattı ve 250 kişilik prekast foseptik yapımı planlanırken bunun 1.812 metresi tamamlandı, kalan bölümlerde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Şevketiye Mahallesi'nde planlanan 1.828 metre içme suyu hattı tamamen tamamlanarak mahalle yeni altyapısına kavuştu. Mesruriye Mahallesi'nde 3.790 metre içme suyu hattı planlanmış olup 2.640 metresi imal edilirken kalan bölümde çalışmalar sürüyor. İrşadiye Mahallesi'nde 2.735 metre, Ayvazpınar Mahallesi'nde 2.090 metre içme suyu hattı; Lütfiye Mahallesi'nde ise 4.500 metre kaptaj hattı planlandı ve program doğrultusunda imalatlara devam ediliyor.



İZMİT'TE ALTYAPI MODERNİZASYONU HIZ KESMİYOR

İSU Genel Müdürlüğü, aynı iş kapsamında, İzmit ilçesinin Fethiye, Kaynarca, Süverler ve Şahinler-Tongurlu Mahalleleri'nde yürütülen çalışmalarla içme suyu ve atık su hatlarını yenileyerek daha güvenli ve uzun ömürlü hale getiriyor. Süverler Mahallesi'nde toplam 1.635 metre içme suyu hattı, 3.365 metre atık su hattı ve 250 kişilik prekast foseptik imalatı planlandı. Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1.309 metre içme suyu hattı ile 1.522 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Kalan bölümlerde imalatlar aynı titizlikle sürüyor. Şahinler-Tongurlu Mahallesi'nde 1.430 metre, Kaynarca Mahallesi'nde ise 1.360 metre içme suyu hattı planlanarak uygulama sahasında çalışmalar sürdürülüyor.



SUYUN GELECEĞİ İÇİN GÜÇLÜ ALTYAPI

İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin sürdürülebilir su yönetimi stratejisi doğrultusunda, altyapıyı güçlendiren yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kayıp-kaçak oranlarını azaltmayı, kuraklık riskine karşı dayanıklı sistemler oluşturmayı ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen çalışmalar, hem şehir merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde eş zamanlı yürütülüyor. Gölcük ve İzmit'te tamamlanan altyapı imalatları bölge halkına önemli bir konfor sağlarken İSU, Kocaeli'nin yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla yatırımlarına kararlılıkla devam ediyor.

