Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Akbank Sanat iş birliğiyle Pancar Deposu'nda düzenlenen atölyelerde çocuklar sanatla buluştu. Eğitmen Merve Kireçtepe Salihoğlu eşliğinde gerçekleşen etkinliklerde katılımcılar, Hale Asaf'ın izinde Bursa'yı kübik formlarla resmederken, Kafka'dan ilhamla kendi hayali tasarımlarını oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kentin kültür sanat yaşamını zenginleştiren etkinliklerine Pancar Deposu'nda devam ediyor. Akbank Sanat iş birliği ile hayata geçirilen program kapsamında, çocuklara yönelik iki farklı sanat atölyesi düzenlendi.

Eğitmen Merve Kireçtepe Salihoğlu'nun yürütücülüğünü üstlendiği buluşmalarda çocuklar, hem sanat tarihinden önemli isimleri tanıdı hem de farklı tekniklerle kendi üretimlerini yapma fırsatı buldu.

Etkinliklerin ilkinde 'Hale Asaf'tan İlhamla: Kübik Bursa' atölyesinde çocuklar, Türk resim sanatının önemli isimlerinden Hale Asaf'ın dünyasına yolculuk yaptı. Sanatçının eserlerindeki renk, biçim ve kübik anlatım dilini inceleyen katılımcılar, bu üslubu kendi yaşadıkları şehre uyarladı. Çocuklar; Bursa'nın sokaklarını, mimari yapısını ve gündelik yaşamını kübik formlar aracılığıyla yeniden yorumlayarak, baskı ve boyama teknikleriyle özgün çalışmalar ortaya koydu.

Günün ikinci etkinliği olan 'Dönüşüm' temalı atölyede ise odak noktası edebiyat ve doğa gözlemi oldu. Franz Kafka'nın Dönüşüm romanından esinlenilerek hazırlanan içerikte çocuklar, böceklerin ve küçük canlıların dünyasını mercek altına aldı. Makro fotoğraflar üzerinden canlıların renk, desen ve biçimlerini detaylıca inceleyen katılımcılar, bu gözlemlerden yola çıkarak kendi hayali böceklerini tasarladı.