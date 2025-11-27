Muğla Dalaman Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği altıncı haftada da başarıyla gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 25 bin ton atık toplanarak çevre temizliği adına önemli bir adım atıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş öncülüğünde düzenlenen etkinlik, Sanayi Caddesi'nde Seç Market önünden başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Kurt, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve gönüllü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sanayi bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüldü. Çevreye gelişi güzel bırakılan araba lastikleri ve çeşitli atıklar da belediye ekipleri tarafından toplandı.

'SON ÇÖP ATILMAYANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM'

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Temizlik etkinliğinin altıncı haftasındayız. Geçtiğimiz 5 haftada 21 bin ton çöp topladık. Bugün topladığımız çöplerle birlikte bu rakam 25 bin tona ulaştı. Sanayi bölgesinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. Bu kampanyanın başarılı olduğunu düşünüyorum. Her geçen gün halkın katılımı artıyor. Öğrencilerimiz de bu etkinliğe destek veriyor. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz devam edecek. Son çöp atılmayana kadar mücadeleye devam.'