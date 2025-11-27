İstanbul Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çölyak Farkındalığı Buluşması', İstanbul Çölyak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin katılımıyla gerçekleşti.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi, glutensiz yaşamın önemine dikkat çekmek ve çölyak hastalarının toplumda karşılaştığı güçlükleri görünür kılmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.
İstanbul Çölyak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile iş birliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte stantlar kurulurken çölyak hastalarıyla vatandaşlar arasında bilgi alışverişi sağlandı.
Dernek başkanı Cemalettin Kaymakçı'nın katılımıyla gerçekleşen programda, çölyak hastaları beslenme diyetleri, ürün seçimi ve glutensiz yaşam pratikleri hakkında deneyimlerini paylaştı.
Etkinlikte ayrıca çölyak hastalarının diyetine uygun glutensiz ürünler tanıtılarak farkındalık artırıldı. İstanbul Çölyak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Cemalettin Kaymakçı, programı düzenleyerek çölyak hastalığı konusunda toplumun bilinçlenmesini sağlayan Bakırköy Belediyesi'ne teşekkür etti.