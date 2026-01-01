MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımda kooperatifçilik ve kadın emeğini güçlendiren çalışmalarıyla önemli bir ödülün sahibi oldu. Belediye, 'Yerel Kalkınma' Büyükşehir-İl kategorisinde, Kadın Üreticilere Yönelik Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi proje uygulamasıyla ödüle layık görüldü. Ödül, Muğla Büyükşehir Belediyesi adına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallemteslim tarafından alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımı yalnızca üretim faaliyeti olarak değil; kırsal kalkınma, sosyal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yerel ekonomiyi kapsayan bütüncül bir anlayışla ele alıyor. Bu yaklaşımın merkezinde ise üreticinin emeğini koruyan, gelirini artıran ve yerel değerleri geleceğe taşıyan kooperatifler yer alıyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen Muğla Tarım Güçbirliği Kooperatifi Projesi, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kooperatifleri tek çatı altında buluşturmasıyla Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Proje, yerel kalkınma açısından örnek bir model olarak öne çıktı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan ödülün tarım ve kooperatifçiliğe verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, 'Muğla'da tarımı ekonomik olduğu kadar sosyal ve toplumsal bir kalkınma aracı olarak görüyoruz. Üreticimizin emeğinin değer bulması ve sürdürülebilir bir üretim modelinin kurulması bizim için çok önemli' dedi. Kadın üreticilere verilen öneme de dikkat çeken Başkan Aras, 'Kadın emeğinin tarımda ve kooperatiflerde daha güçlü yer alması, yerel kalkınmanın temel unsurlarından biridir. Bu alandaki çalışmalarımızın ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor' ifadelerini kullandı.