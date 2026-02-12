Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala önemli bir 'plan' koordinasyonu ortaya koydu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, 11 ayın sultanı Ramazan'a günler kala 16 ilçenin zabıta müdürleriyle işletmelere, kamuya açık noktalara yapılacak kontroller ve vatandaşın huzurunu sağlayacak dilenci-seyyar satıcı uygulamalarıyla ilgili önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

16 İLÇE ZABITA MÜDÜRÜ

Ekipler, Zabıta Dairesi Başkanı Mahmut İslamoğlu öncülüğünde 16 ilçe belediyesinin zabıta müdürüyle bir araya geldi.

Buluşmada şehir genelindeki uygulamalarda birlikteliğin güçlendirilmesi ve denetim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi başlıkları ön plana çıktı.

DENETİMLER, İŞGALLER, SEYYARLAR:

Yetki ve sorumluluk alanlarının netleştirilmesi, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki 'koordine denetim modeli' ve Ramazan öncesinde işletmelere yapılacak denetimler, seyyar satıcılara ve dilencilere yönelik atılacak adımlar toplantının gündemini oluşturdu.

NOKTALARI BELİRLEDİLER

Zabıta ekipleri, tekrar eden vakalar ve sorunlu noktaları birlikte belirleyerek detaylı şekilde masaya yatırdı ve Pazar yerlerine ilişkin işgal şikayetlerini, uygulanması gereken mevzuatları istişare etti.

Ramazan'da denetim süreçlerinin daha etkin, hızlı ve koordineli yürütülmesi, vatandaş memnuniyetinin maksimuma çıkarılması planlanıyor.