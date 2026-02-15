Giresun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, halk sağlığının korunması amacıyla yürütülen vektörel mücadele çalışmalarını güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse’nin talimatıyla, müdürlük bünyesine 2 adet yeni nesil mist blower (sisleme) ilaçlama makinesi kazandırıldı. Yeni alınan ekipmanlar sayesinde özellikle sivrisinek, karasinek ve diğer zararlı vektörlerle mücadelede daha geniş alanlara daha etkin ve hızlı müdahale imkânı sağlanacak.



Ayrıca, mevcut mist blower ilaçlama makineleri performanslarının artırılması ve uzun ömürlü kullanımın sağlanması amacıyla revize edilmek üzere ilgili firmaya gönderildi. Bakım ve yenileme sürecinin tamamlanmasının ardından ekipmanlar daha güçlü ve verimli şekilde sahada görev yapmaya devam edecek.



Modern ekipman yatırımlarıyla birlikte ilaçlama çalışmaları planlı ve bilimsel esaslara dayalı olarak, çevre ve insan sağlığı gözetilerek sürdürülecek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Giresun Belediyesi olarak vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalara aralıksız devam edileceğini bildirdi.