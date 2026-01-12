Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark A.Ş., 2025 yılında genişleyen 740 araçlık filosuyla gerçekleştirdiği seferleriyle Kocaeli'de 54 milyondan fazla yolculuğa güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılında kent içi ulaşımda otobüs hizmetleriyle önemli bir performans ortaya koydu.

UlaşımPark A.Ş. tarafından işletilen otobüs filosu, yıl boyunca kentin dört bir yanında vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti sundu.

Otobüsler, 2025 yılı boyunca toplam 54 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirirken, 44,7 milyon kilometreyi aşkın mesafe kat ederek kent içi ve şehirlerarası ulaşımda geniş bir ağ oluşturdu. Genişleyen 740 araçlık filo ve düzenli seferlerle vatandaşlar, şehir merkezinden kırsal mahallelere, eğitim ve sağlık kurumlarına kadar her noktaya güvenle ve rahatça ulaşabildi.

2025'TE 50 MİLYONU AŞAN YOLCULUK

UlaşımPark'a ait otobüsler ile 2025 yılı boyunca toplam 54 milyon 412 bin 476 yolculuk gerçekleştirildi. Günlük ortalamalarda otobüsler, kent içi ulaşımın en çok tercih edilen toplu taşıma araçları arasında yer alarak vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde hareket etmesini sağladı. Yıl boyunca yapılan 1 milyon 478 bin 40 sefer, toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz ve düzenli bir şekilde sunulduğunu gözler önüne serdi. Otobüs ulaşımında yılın en yoğun dönemi ise Aralık ayı oldu. Bu dönemde 4 milyon 950 bin 907 yolcu taşınarak aylık yolcu rekoru kırıldı.

UlaşımPark otobüsleri 2025 yılı boyunca toplam 44 milyon 720 bin 171 kilometre yol kat ederek Kocaeli'nin dört bir yanına güvenli, hızlı ve kesintisiz ulaşım sağladı. Şehir merkezinden kırsal mahallelere, yoğun iş bölgelerinden eğitim ve sağlık kurumlarına kadar geniş bir güzergâhta hizmet veren otobüsler, vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırdı.

OTOBÜS FİLOSU 740 ARACA ULAŞTI

Ulaşım kalitesini artırma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında UlaşımPark'ın mevcut 672 araçlık otobüs filosuna 68 yeni araç eklendi. Bu sayede filo toplam 740 araca ulaşarak daha geniş ve güçlü bir ulaşım ağı oluşturdu. Yeni otobüsler ile vatandaşların daha rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmetlerinden faydalanması sağlandı.

UlaşımPark otobüsleri, yalnızca şehir içi ulaşımda değil, şehirlerarası bağlantılarda da hayati bir rol oynuyor. Hat 250 ile yolcular Sabiha Gökçen Havalimanı'na taşınırken, Hat 280 ile Sakarya Üniversitesi'ne ulaşım kolaylıkla sağlanıyor. Hat 200 ise İstanbul Kartal yönüne direkt bağlantı sunarken, Hat 700 Gölcük'ten başlayarak Osmangazi Köprüsü üzerinden Marmaray hattına erişimi mümkün kılıyor.

41K İLE KÖRFEZ'DEN KARTEPE'YE KESİNTİSİZ ULAŞIM

Ayrıca 41K hattı, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe hattında şehir içi ulaşımın en hızlı ve güvenilir seçeneklerinden biri olarak tercih edildi. Bu hat sayesinde vatandaşlar, yoğun trafik ve aksaklıklardan etkilenmeden, konforlu ve düzenli bir şekilde günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayabildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla hayata geçirilen Kırsal Mahalle (KM) hatları, kent genelinde ulaşımı rahatlatmaya devam ediyor. 16 Ağustos 2021 tarihinde hizmete başlayan proje kapsamında 2025 yılı itibarıyla toplam 68 hat vatandaşlara hizmet verirken, bu hatların 14'ü UlaşımPark tarafından işletilerek düzenli ve planlı seferler ile kırsal mahallelerde yaşam kolaylaştırılıyor.

BAKIM VE ONARIMLAR YIL BOYUNCA SÜRDÜ

UlaşımPark A.Ş.'ye ait bakım atölyelerinde, otobüslerin bakım ve onarımları yıl boyunca periyodik olarak gerçekleştirildi. Teknik ekipler tarafından motor, fren, klima, süspansiyon ve elektronik sistem kontrolleri düzenli aralıklarla yapılarak araçların güvenli, konforlu ve sorunsuz şekilde hizmet vermesi sağlandı.