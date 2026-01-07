Espiye ile Tirebolu sınırındaki Şirinköy’e yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisi, bölge halkı ve belediye başkanları tarafından Gelevera Deresi’ne zarar vereceği gerekçesiyle protesto edildi.

Espiye, Gelevera Deresi kenarına kurulması planlanan çöp tesisi projesine karşı tek yürek oldu. Şirinköy’deki depolama alanı sahasında düzenlenen mitinge; Espiye, Güce ve Soğukpınar Belediye Başkanları, siyasi parti il başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılarak projeye tepki gösterdi.



"GELEVERA DERESİ ÇÖPLÜK OLMASIN"

Espiye Çevre Komisyonu Başkanı Kemal Küçükaydın, mitingde yaptığı konuşmada temel itiraz noktalarının çevresel riskler olduğunu vurguladı.



Küçükaydın, "Biz teknolojiye ve tesise karşı değiliz; ancak yaşam kaynağımız olan Gelevera Deresi’nin hemen yanına çöp tesisi kurulmasına asla razı değiliz" dedi.



BAŞKAN KARADERE: "22 YIL ÖNCE İZİN VERMEDİM, YİNE VERMEYECEĞİM"

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, kararlılık mesajı vererek mücadelenin süreceğini belirtti.

Karadere, "22 yıl önce de aynı projeye Espiye’nin geleceğini korumak adına karşı çıkmış ve yaptırmamıştım. Bugün de aynı kararlılıktayım. Yer seçimi yanlıştır; bu yanlıştan dönülene kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.