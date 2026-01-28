Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde minik dostlarına kültür ve sanatla dolu bir tatil keyfi sunuyor. Karne sevinçlerini Büyükşehir Belediyesi ile yaşayan çocuklar, kendileri için hazırlanan etkinliklerde eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanatsal etkinlikleriyle yarıyıl tatiline renk katıyor. 'Okula Bi Mola' adını taşıyan etkinlikler 19 Ocak Pazartesi günü itibariyle başladı. Gebze, Körfez ve İzmit ilçelerindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait kültür-sanat merkezlerindeki organizasyonlar ilk haftadan itibaren yoğun ilgi gördü.

GEBZELİ ÇOCUKLARIN TİYATRO KEYFİ

Gebze'deki etkinliklere Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. Tatilin ilk haftasında çocuk tiyatroları Gebzeli minikler için perde açtı. 'Volkan Abi Çocuk Şarkıları', 'Çilek Abla ile Bubble Şov', 'Nasrettin Hoca Korsanlara Karşı', 'Dansçı Dede', 'Doktor Panço ve Sihirli Ada' oyunları çocukların neşesine neşe kattı. Bunun yanı sıra Şadiye Torun eğitmenliğinde gerçekleştirilen Mum Atölyesi de çocukların yaratıcıklarının ortaya çıkmasını sağladı.

KÖRFEZ'DE RENKLİ BONCUKLAR

Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde ise sanatsal etkinlikler gerçekleştirildi. Cam Boncuk Atölyesi'ne konuk olan çocuklar eğitmenlerinin gözetiminde boncukları boyadı. Minikler, ortaya çıkardıkları el emeği ürünlerini evlerine götürdü.

'BEN BİR SANATÇIYIM PİCASSO GİBİ OL'

Yarıyıl tatilinin neşe merkezlerinden biri ise Seka Sanat İhtisas Merkezi oldu. Burada hazırlanan atölyede zevkli bir resim etkinliği düzenlendi. 9-12 yaş arasındaki çocukların katıldığı ve 'Ben bir sanatçıyım Picasso gibi' adlı atölyede hayal gücünü özgür bırakan geleceğin sanatçıları renklerle kendini ifade etti.

KONSERVAUTAR'DAN EBRU ETKİNLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı ise Bilim Merkezi'nde 'Ebru Atölyesi' ile çocukları 3 gün boyunca sanatla buluşturdu. Minikler, bu önemli Türk süsleme sanatını hem tanıdı hem de uygulama yaparak kendi ebrularına imzalarını attı.

TATİLİN İKİNCİ HAFTASI'NDA GEBZE

Tatilin ikinci haftasında da yine her üç kültür merkezindeki 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri devam edecek. Gebze Osman Kültür Merkezi haftaya 'Aliş'in Maceraları' adlı çocuk tiyatrosu ile perde açtı. Gebzeli çocuklar bu hafta yine birbirinden neşeli tiyatro gösterileri izleyecek. 28 Ocak Çarşamba günü (bugün) 'Büyük Hazinen Peşinde', 29 Ocak Perşembe günü (yarın) 'Dile Benden Ne Dilersen' ve 30 Ocak Cuma günü ise 'Bir Masal Bir Şarkı' adlı çocuk tiyatroları sahnelenecek. Söz konusu oyunlar iki seans halinde 12.00 ve 14.00 arasında perde açacak.

KÖRFEZ VE İZMİT'TE NELER VAR?

Körfez Tütünçiflik Kültür Merkezi ise bu haftanın ilk günü çocuklar için 'Haylaz Tavşan' adlı çocuk oyununu sahneledi. 28 Ocak Çarşamba günü de (bugün) 'Renkler Nereye Gitti Çocuk Tiyatrosu' minikleri selamlayacak. Tatilin ikinci haftasında Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde, Aynur Haras eğitmenliğinde 'Akrilik Boya' ile 'Tuval Çalışması' gerçekleştirilecek. 9-14 yaş arasındaki çocukların katılacağı etkinlik 14.00'te başlayacak. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgilere ise kocaelikültürsanat instagram sayfası üzerinden ulaşılabilir.