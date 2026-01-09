Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da Yeni Adalet Sarayı bağlantı yolunda toplam 2 milyon 800 bin TL'lik yatırım ile başlattığı yol yapım çalışmalarını tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleriyle koordinasyon içinde sürdürdüğü yol yatırımlarına Yatağan'da bir yenisini daha ekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan Yeni Adalet Sarayı bağlantı yolunda başlatılan yol yapım çalışmaları tamamlandı.

Toplam 2 milyon 800 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen çalışmalar kapsamında, Adalet Sarayı'na ulaşımı sağlayan güzergahta zemin iyileştirme, plent miks temel ve sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla birlikte yol, daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Bölgedeki ulaşım standardını yükselten proje sayesinde vatandaşlar için erişim kolaylığı sağlanırken, yolun uzun ömürlü ve dayanıklı olması hedeflendi.

BAŞKAN ARAS: 'VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİ, KONFORLU VE KESİNTİSİZ ULAŞIM HAKKINI ESAS ALIYORUZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Muğla'mızın her noktasında vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hakkını esas alıyoruz. Yatağan'da Yeni Adalet Sarayı'na erişimi sağlayan bu yol, hemşehrilerimiz için önemli bir ihtiyaçtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle uyum ve koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız yalnızca yollar yapmak değil, kent yaşamını kolaylaştıran, uzun ömürlü ve kalıcı hizmetler üretmek. 2025 yılında 2 milyar 86 milyon TL yol yatırımı gerçekleştirirken, 180 bin metre yeni yol ile 440 bin metre yol bakım ve onarım çalışmasını tamamladık. 2026'da 4 milyar 150 milyon TL'lik bütçeyle 521 bin metreyi aşkın yol çalışmasını hayata geçirmeyi planlıyoruz.' dedi.