Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eskişehirli çocukları ve ailelerini, Müzik, kukla ve anlatının iç içe geçtiği 'Sihirli Flüt' adlı özgün bir kukla oyunu ile buluşturmak için provalarına başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Dünyanın en çok sahnelenen operalarından biri olan ' Sihirli Flüt ' adlı eserden esinlenilen oyun, Bulgar yönetmen Hristina Arsenova yönetmenliğinde, Bulgar besteci Vladimir Djambazov'un besteleriyle, müzikli kukla oyunu olarak sahnelenecek.

Oyunun uyarlamasını Şehir Tiyatroları dramaturgu Şafak Özen gerçekleştirdi.

Masalsı atmosferiyle izleyenlerin dikkatini çekecek olan oyunun kukla tasarımı, dekor tasarımı ve kostüm tasarımı, usta isim Ayten Öğütcü'ye ait. Işık tasarımını ise Ali Rıza Tekin üstleniyor.

'Sihirli Flüt'; insanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgi ile yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâye ile anlatıyor.

Çocukların aileleriyle birlikte keyifle izleyebileceği kukla oyunu, Şubat ayında ilk gösterimini gerçekleştirecek ve sezon boyunca Şehir Tiyatrolarında sahnelenmeye devam edecek.