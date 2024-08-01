Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımıkolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi 10 ilçede 91 mahalleyi kapsayan 37 yeni otobüs hattını hizmete aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi 10 ilçede 91 mahalleyi kapsayan 37 otobüs hattını hizmete sundu. Yeni otobüs hatları, Muğla'nın 10 ilçesinde mahalleleri birbirine bağlayacak şekilde planlandı. Yeni otobüs hatlarının hizmete sunulmasıyla birlikte ulaşım ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlamayı hedefliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesinde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla yeni bir ulaşım güzergahı belirledi. 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren, MUTTAŞ araçları Menteşe Devlet Hastanesi-Stadyum-Menteşe Otogar hattında Yeni Mezarlık bölgesine de servis vermeye başladı.

Menteşe Devlet Hastanesi-Stadyum-Menteşe Otogar güzergahında hizmet veren MUTTAŞ araçları, hafta içi ve hafta sonu belirli saatlerde stadyumdan mezarlığa sefer düzenleyecek. Stadyumdan Mezarlığa Hareket: 09.45 ve 13.45 , Mezarlıktan Dönüş: 10.45 ve 14.45 olarak planlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye’sinden yapılan açıklamada "Amacımız vatandaşlarımızın daha konforlu ve hızlı bir şekilde ulaşımını sağlamak. Bu doğrultuda, yeni hatlarımızı hizmete sokmaktan mutluluk duyuyoruz. Ulaşım ağımızı genişleterek Muğla'nın her köşesine ulaşım hizmetlerimiz devam ediyor" denildi.