Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli yerlerine konulan giysi kumbaraları büyük ilgi görüyor. Giysi kumbaralarına konulan eşyalar sosyal marketlerde ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın gemlik ilçesinde, Gemlik Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen giysi kumbaraları, Gemlik halkı tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

İlçenin birçok yerine yerleştirilen giysi kumbaralarına yardımsever vatandaşlar, kullanmadıkları kıyafetleri atıyor. Toplanan kıyafetler, belediye tarafından sosyal marketlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Giysi kumbarası uygulamasından memnun olduklarını kaydeden Gemlikli vatandaşlar, uygulama sayesinde bir taraftan evlerinde yer açmanın diğer taraftan da ihtiyaç sahiplerine destek olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyor.