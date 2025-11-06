Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ın Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Fatma Burnak ve annesi Behiye Burnak'a sosyal desteklerle yardımcı olmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas ilçesi Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Behiye Burnak ve özel gereksinimli kızı 59 yaşındaki Fatma Burnak için tüm imkanlarını seferber etti. Aileye Kırsaldaki Çınarlar, Engelli Nakil ve Sosyal Yardım Kartı desteği sağlandı.

30 yıldır kızına hem annelik hem babalık yapan Behiye Burnak için Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsaldaki Çınarlar hizmeti kapsamında ekipler, ailenin evini her hafta düzenli olarak temizliyor, bakım ve tamir işlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca, Hasta Nakil hizmeti ile Fatma Burnak'ın sağlık kuruluşlarına ulaşımı kolaylaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, aileye maddi destek sağlamak amacıyla Muğla Kart ve emekli yardımı uygulamasını devreye sokarak sosyal yardım kartını teslim etti.

Fatma Burnak, belediyenin desteğine ilişkin, 'Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun evimize gelerek temizlik hizmetine başladılar. Engelli nakil aracı ile işlerimi kolayca halledebildim. Bugün de sosyal yardım kartımızı teslim ettiler. Başkanımız Ahmet Aras sağ olsun, sesimizi duydu ve yardımlarını eksik etmedi' ifadelerini kullandı.

Behiye Burnak ise, 'Sosyal yardım kartımızı evimize gelerek teslim ettiler. İhtiyaçlarımızı bu karttan karşılayabileceğiz. Başkanımıza çok teşekkür ederim, Allah razı olsun' dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Hizmet Uzmanı Cem Tuncaelli, 'Ailemiz hem sosyal yardım kartından faydalanacak hem de evde bakım ve temizlik hizmetimizden yararlanacak. Muğla Kart ile temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Başkanımız Ahmet Aras'ın özel bireyler ve ailelerine yönelik hassasiyeti doğrultusunda, desteklerimiz devam edecek,' açıklamasında bulundu.

Başkan Ahmet Aras, yaptığı açıklamada, 'Muğla'da özel gereksinimli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal yardım, evde bakım ve temizlik hizmetleriyle vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Behiye Teyze ve kızı Fatma gibi ailelerimize ulaşıp günlük yaşamlarını kolaylaştırabiliyorsak bu bizim için en büyük mutluluk. Engelsiz bir Muğla hedefiyle dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz' diye konuştu.