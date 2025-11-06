Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)'nin geleneksel küresel medya buluşmasının 5'incisi Alanya'da başladı.

ANTALYA (İGFA) - Üç gün sürecek buluşmada 41 ülkeden 310 gazetecinin katılacağı etkinlikler, konseyin medya diplomasisi misyonuna uygun olarak kapsamlı bir programla bir kez daha ulusal ve uluslararası medyanın gündemine taşınacak. Buluşma kapsamında düzenlenecek Çalıştay ile Ödül Töreni'ne gazetecilerin yanısıra yurt dışından ve yurt içinden çok önemli konuklar da katılacaklar.

ÖDÜLLER VERİLECEK

Daha önce yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği çalıştaylar, ödül törenleri, uluslararası buluşmalar ve medya zirveleriyle tüm dünyada ses getiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Alanya'da 5'incisi yapılacak Küresel Medya Buluşması'nda bu yıl 5. Küresel Başarı Ödülleri'nin yanısıra ilk kez Kırımlı Türk Gazeteci Yazar Merhum İsmail Gaspıralı adına 5 dalda ödül verilecek.

BAKAN URALOĞLU'NA HİZMET ÖDÜLÜ

İlk olarak İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na takdim edilecek. Çalıştay katılşacak olan Bakan Uraloğlu, yerli ve yabancı gazetecilere de hitap ederek, ulaşımla ilgili yatırım ve projeler konusunda bilgi verecek ve soruları cevaplayacak. Gerek çalıştay ve gerekse ödül töreninde yabancılar için dört dilde simültane tercüme hizmeti verilecek.

ÇAVUŞOĞLU VE GASHİ DE KATILACAK

Çalıştay ve ödül törenine geçmiş dönem Dışişleri Bakanı, TBMM NATO PA Başkanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. Ayrıca, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Türk dostu Afrim Gashi de ödül töreninin onur konuğu olarak Küresel Diplomasi Ödülü alacak.

YAYMAN BİLGİ VERECEK

Çalıştaya ve ödül törenine katılacak olan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hatay Milletvekili ve TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Hüseyin Yayman komisyon çalışmaları hakkında yerli ve yabancı gazetecilere bilgi verecek ve soruları da cevaplayacak.

ÇALIŞTAY EFTELİA'DA

Alanya'nın Türkler mahallesindeki 5 yıldızlı Eftelia Marin Otel'de başlayan çalıştay kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden ve 41 ülkeden gelecek gazeteci, medya temsilcisi, akademisyen ve iletişim uzmanı 310 katılımcıya dijital dönüşüm çağında gazeteciliğin geleceği, yapay zeka, dezenformasyonla mücadele, etik habercilik, yerel basının güçlendirilmesi, şiddetle mücadele ve eğitim projeleri gibi birçok konuda sunumlar yapılacak.

ÖDÜL TÖRENİ LONİCERA'DA

Buluşmanın finali olan Gala yemeği ve Ödül Töreni ise 8 Kasım akşamı Lonicera World Otel balo salonunda yapılacak. Gazetecilik alanında üstün başarı gösteren isimler, ulusal ve uluslararası alanda öne çıkan medya profesyonelleri ile küresel çapta başarılı olmuş devlet adamları, bilim ve spor insanları ile sanatçılar da ödül alacak. Seçici Kurul tarafından titizlikle belirlenen 5. Küresel Başarı Ödülleri ve 1. İsmail Gaspıralı ödülleri sahiplerine takdim edilecek.

ÖDÜLLER

5. Küresel Başarı Ödülleri'nin bazıları şöyle:

Diplomasi: Afrim Gashi

Bilim: Prof. Dr. Ahmet Alanay

Gazetecilik: Sami Şahade (Filistinli gazi Gazeteci)

Medya: Mikhail Gusman, Reşat Macit ve

Nur Viral

Türk Dünyası: Ömer Kocaman

Sanat: Gulyanag Mammadova

İsmail Gaspıralı ödülleri de şöyle:

Hizmet: Abdülkadir Uraloğlu (Ulaştırma Bakanı)

Gazetecilik: Serdar Karagöz (AA Genel Müdürü)

Edebiyat: Sultan Raev (TÜRKSOY Genel Sekreteri)

Eğitim: Prof. Dr. Zakir Avşar (İletişim Eğitimi)

Sanat: Z. Zhangali Alimkhanuly (Kazak Dombra Sanatçısı)

GAZETECİLER ALANYA TURUNDA

Buluşma kapsamında tüm konukların Alanya şehir turu da yapacaklarını belirten KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, 'Alanya buluşmamız, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece bir etkinlik değil; Türk medyasının uluslararası platformda sesini daha güçlü duyurması için attığımız stratejik bir adımdır. Konuk gazeteciler, bu program sayesinde hem ülkemizi tanıyacak, hem deneyimlerini paylaşacak ve hem de mesleğin geleceğine yön verecek bilgi ve beceriler kazanacak. Ayrıca, dünyanın 41 ülkesinden gelecek meslektaşların kaynaşması ve işbirliği için de zemin oluşturacak. Buluşmaya katılan meslektaşlarımıza ve katkı veren tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. Buluşmanın ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını dilerim' dedi.