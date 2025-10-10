Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı; tiyatrocu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı'yı ağırladı.

KOCAELİ (İGFA) - 'Mandıra Filozofu' filmiyle hafızalara kazınan Saçıntı, kendine has üslubuyla gerçekleştirdiği söyleşide, izleyicilere hayat, eğitim ve özellikle de gerçek mutluluk kavramı üzerine düşündüren mesajlar verdi.

'KOCAELİ'YE KARŞI OLMAK YÜREK İSTER'

Sözlerine Kocaeli'ye özel bir selamla başlayan Saçıntı, 'Her şeye karşıyım ama Kocaeli'ye değilim. Burası Kara Fatmaların, Yahya Kaptanların şehri. Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu taşıyan bir yer. Kocaeli'ye karşı olmak yürek ister' diyerek salondan büyük alkış aldı.

'SÜREKLİ MUTLU OLMA BASKISI BİR HASTALIKTIR'

Söyleşinin en dikkat çeken bölümü, Saçıntı'nın mutluluk algısına dair yaptığı felsefi değerlendirmelerdi. Günümüz toplumunun sürekli mutlu olma baskısıyla yaşadığını ifade eden sanatçı, bunun doğal ve sağlıklı olmadığını söyleyerek, 'Sürekli mutlu olmak teşhisi konmuş bir hastalıktır. Doğru duyguyu, doğru zamanda, doğru şekilde yaşamak gerekiyor. Düğünde gülecek, cenazede ağlayacaksın. Bu dengeyi kaybettik' dedi. Saçıntı, pazarlama dünyasının mutluluk kavramını nasıl tüketime dönüştürdüğünü de şöyle anlattı: 'Pazarlama taktiklerinden biri şu: Markanızla mutluluk arasında bağ kurun. Çünkü böyle yaparsanız daha çok satarsınız. Bütün büyük markalar mutluluk üzerinden bir şey satmaya çalışıyor. Mutluluk da artık ambalajlı bir ürün gibi sunuluyor.'

'YUNUS EMRE 700 YIL ÖNCE MUTLULUĞUN SIRRINI VERDİ'

Mutluluğun aslında çok daha sade ve insani bir temele dayandığını vurgulayan Saçıntı, konuyu Yunus Emre'nin sözleriyle bağladı;

'Harvard Üniversitesi 85 yıl araştırdı. Mutluluk nedir, nasıl olur? Oysa Yunus Emre 700 yıl önce söylemiş: 'Sevelim, sevilelim.' Mutluluğun formülü bu kadar yalın. Ama biz her yerde başka yerde arıyoruz.'

SADE, GERÇEKÇİ, İÇTEN BİR SÖYLEŞİ

Müfit Can Saçıntı'nın söyleşisi, kitap fuarının en samimi ve düşündüren buluşmalarından biri oldu. Tüketim toplumunda kaybolan değerleri, mutluluk arayışındaki çıkmazları ve hayatın içinden gelen örneklerle, fuara gelen ziyaretçilere unutulmaz bir gün yaşattı. Söyleşi sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Saçıntı'ya plaket takdim etti.