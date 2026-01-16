Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Küçükyenice'de Mudanya Belediyesi'nin hayata geçireceği Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile ilgili önemli bir adım atıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, söz konusu projenin imar planlarını oy birliğiyle kabul etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya'da karbon ayak izini azaltacak ve temiz enerji üretimini sağlayacak GES projesi için kırsal mahallelerden Küçükyenice'de hazırlanan imar planları Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı. Lisanssız üretim kapsamındaki GES projesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe gireceği öğrenildi.

Küçükyenice Mahallesi Hacıalidede Mevkiindeki 19 bin metrekarelik alanının büyük bölümünü 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı' olarak planlayan Mudanya Belediyesi, güneş panelleri ve trafo alanını kapsayan proje ile belirlenen emsal değerlerine uygun şekilde ilçenin uzun vadeli enerji ve çevre hedeflerine hizmet edecek.

'3 YIL İÇİNDE KENDİNİ AMORTİ EDECEK'

GES projesinin çevresel olduğu kadar ekonomik kazanımlarına da dikkati çeken Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, belediyenin yıllık enerji tüketiminin tamamının yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Tesisin teknik kapasitesi ve ekonomik katkısına yönelik de bilgi veren Başkan Dalgıç, 'Tesisimizin kurulu gücü 1,37 MegawattPeak (MWp). Yıllık yaklaşık 2 milyon 62 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Bu sayede belediyemizin yıllık 1,2 milyon kilowatt/saatlik enerji ihtiyacının tamamını karşılayacak, fazla üretilen enerjiyi dağıtım sistemine vereceğiz. Yaklaşık üç yıl içinde kendini amorti edecek bu yatırım, belediyemiz için kalıcı ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı olacak' dedi.

Projenin hazırlanmasında emeği geçen teknik ekip ve meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Dalgıç, Mudanya'nın sürdürülebilir enerji hedeflerinin adım adım hayata geçirileceğini vurguladı.