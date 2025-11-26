Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi önderliğinde 16 STK'nın kadın temsilcileri düzenlediği etkinlikte yüzlerce kadın, sessiz yürüyüşün ardından Mütareke Meydanı'nda hayatlarını kaybeden kadınlar anısına 7 saat nöbet tuttu. Şiddete karşı örgütlü ve kararlı güçlü mücadele mesajı verdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kent Konseyi Kadın Meclisi koordinasyonunda 16 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri ve çok sayıda yurttaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla siyah kıyafetlerle sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. İskele Meydanı'nda buluşan kalabalık, İnönü Bulvarı boyunca 'Kadın, Yaşam, Özgürlük' sloganlarıyla Mütareke Meydanı'na omuz omuza yürüdü.

'Sustuklarımız değil, şiddet bitsin!' pankartının açıldığı yürüyüşe muhtarlar ve vatandaşlar da destek verirken, korteje ambulans sirenlerinin eşlik etmesi dikkat çekti. Yürüyüş boyunca, şiddete maruz kalan kadınların yardım çağrısını simgeleyen 4 parmak işareti tekrarlandı.

'O BİR HABER BAŞLIĞI DEĞİL'

Mütareke Meydanı'nda kadına yönelik şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların isimleri ve sembolik ayakkabılar önünde toplanan kalabalığa seslenen Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevda Demirci, geçtiğimiz günlerde ilçede eski eşi tarafından bıçaklanan kadını hatırlatarak şiddetin herkesin ortak acısı olduğunu vurguladı. Demirci, 'Bir kadın, iş yerinin önünde vuruldu. O sadece bir haber başlığı değil; bir anne, bir evlat, bir arkadaş: Onun yaşadığı acı hepimizin ortak acısıdır. Yaşam hakkı için sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz' diye konuştu.

STK temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda dayanışmanın ve ortak mücadelenin önemini dile getirdi.

SAAT 22.00'YE KADAR NÖBET

Etkinlik, şiddet nedeniyle yaşamını yitiren kadınların isimlerinin yazılı olduğu alanda tutulan nöbetle sona erdi.

Kadınlar, sembolik ayakkabıların yer aldığı meydanda saat 22.00'ye kadar kalarak şiddete karşı kararlılık mesajı verdi.