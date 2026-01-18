Bursa'da Mudanya Belediyesi, artan hayat pahalılığına karşı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Lokanta Mudanya'yı Güzelyalı Atatürk Parkı'nda açtı. Lokantada hafta içi her gün dört çeşit yemek 150 TL'den sunulacak.

BURSA (İGFA) - Artan gıda enflasyonu ve yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini kolaylaştırmak amacıyla Lokanta Mudanya'yı hizmete açan Mudanya Belediyesi'nin Güzelyalı Atatürk Parkı'ndaki açılış törenine Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yanı sıra belediye yöneticileri, meclis üyeleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Mudanya İlçe Başkanı Seda Bozdağ Güzelkaya, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, dışarıda yemek yemenin artık lüks haline geldiğine dikkat çekerek, 'Bir tabak yemek bugün ekonomik ve toplumsal bir meseleye dönüştü. Emekliler, çalışanlar ve öğrenciler için sağlıklı yemeğe erişim zorlaştı. Biz bu tabloyu normal kabul etmiyoruz' dedi.

Lokanta Mudanya'nın bir sosyal yardım değil, bir kamu hizmeti olduğunun altını çizen Dalgıç, uygun fiyatlı hizmetin kaliteden ödün verildiği anlamına gelmediğini vurguladı. Hijyenik koşullarda, nitelikli malzemelerle hazırlanan yemeklerin herkes için erişilebilir olacağını belirten Dalgıç, lokantadan yararlanmak isteyenlerden kimlik ya da gelir belgesi talep edilmeyeceğini söyledi.

'BEN ISMARLIYORUM' UYGULAMASI BAŞLADI

Başkan Dalgıç, açılışta 'Ben Ismarlıyorum' uygulamasını da duyurdu. Lokanta Mudanya, Büfe Mudanya ve Mola Mudanya'da geçerli olacak uygulama kapsamında vatandaşlar, kendilerinden sonra gelenler için yemek, kahve ya da tatlı ısmarlayarak dayanışmaya katkı sunabilecek.

Lokanta Mudanya, Mudanya Belediyesi iştiraki MUDAŞ tarafından işletilecek. Vatandaşlar, hafta içi her gün 11.45-14.00 saatleri arasında dört çeşit sağlıklı ve dengeli menüye 150 TL karşılığında ulaşabilecek.

Şubat ayında aynı alanda tam gün hizmet verecek Mola Mudanya şubesinin açılması planlanırken, Şükrü Çavuş Mahallesi'ndeki MUDAŞ Restoranı da Lokanta Mudanya adıyla hizmet vermeye devam edecek.