AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı Sosyal Politikalar Birimi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen farkındalık sergisi, özel bireylerin ebru eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Sosyal Politikalar Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Sanata Engel Yoktur' adlı farkındalık sergisini BUDO İskelesi yanında vatandaşlarla buluşturdu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılım sağladığı sergi, Mudanyalıların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı, Bursa'nın ilk Kadın Ahisi ve Türkiye Ahisi unvanlarına sahip Emine Elmas ile özel gereksinimli bireylerin hazırladığı ebru eserleri yer aldı. Renklerin ve emeğin buluştuğu çalışmalar, katılımcılardan tam not aldı.

AK Parti Mudanya İlçe Sosyal Politikalar Başkanı Ergin Demirci, engelli bireylerin sosyal hayata katılımına dikkat çeken serginin aynı zamanda kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladığını söyledi. Çalışmalardan ötürü Emine Elmas'a plaketle teşekkür eden Demirci, özel gereksinimli bireylerin başarılarına tanıklık etmenin gurur verici olduğunu belirterek, 'Engel; kalpte sevgi, hayatta fırsat verildiğinde aşılır' mesajını verdi.