Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde 'moloz dökmek yasaktır' uyarılarına rağmen çevreye atık bırakılmasına sert çıkan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kameraya yakalanan atık faillerini tespit ederek gereğini yaptı. Kirleten şahısa 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Halitpaşa Mahallesi'nde çevre kirliliğine yol açan sorumsuzluklara sosyal medya hesabından tepki göstererek, moloz dökülmesinin yasak olduğu bir alana inşaat atıklarının bırakılmasına isyan etmişti.

'Evimize çöp dökeni affetmeyeceğiz' diyen Başkan Dalgıç, gereğini yaptı.

Olaydan bir gün sonra ise Halitpaşa Mahallesi'nde çevre kirliliğine yol açan kişinin kameraya yakalandığını açıklayan Başkan Dalgıç, ilgilisine 100 bin TL idari para cezanın uygulandığını duyurdu.

Mudanya Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, çevre duyarlılığı gösteren vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Yakında sadece cezai süreçlerle yetinmeyeceğiz, adil ve etkin uygulamaları teşvik eden bir kültür oluşturacağız. Bu kentte doğayı kirleten, emeğe saygısızlık eden kim olursa olsun karşılığını görecek' mesajını yineledi.