İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaları İZPA ile birlikte yürütülen 2054 İzmir Nazım İmar Planı'nın (İzmirNİP2054) tanıtım etkinliğinde konuştu. Çalışmanın İzmir'in uzun soluklu yolculuğunda ortak bir pusula işlevi göreceğini belirten Başkan Tugay, 'Bu çalışmayla birlikte İzmir'in 2054'e, 2074'e uzanan yolculuğu başladı' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2054 İzmir Nazım İmar Planı'nın (İzmirNİP2054) kurumsal bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına ev sahipliği yaptı.

Geniş Uzman Arama Toplantısı başlığıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenen buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları ve yöneticileri, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Perspektif ve vizyonu İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından belirlenen, hazırlık çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen 2054 İzmir Nazım İmar Planı için organize edilen tanıtımda şehrin geleceğine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, planlamanın yalnızca fiziksel mekânın düzenlenmesi olmadığını belirterek, planlamanın ekolojik dengeyi, toplumsal adaleti, ekonomik üretkenliği ve yaşam kalitesini birlikte ele alma sanatı olduğunu söyledi.

İzmir'in hızla değişen bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Tugay, 'Bu plan İzmir'in toprağına, suyuna, havasına, ekonomisine ve kültürüne bütüncül biçimde bakmayı hedeflemektedir. Yalnızca yeni yollar, konut alanları, sanayi bölgeleri önermiyor; aynı zamanda yaşamını yeniden tanımlıyor. Bu süreci biz üç zamanlı bir yaklaşımla kurguladık; dünü anlamak, bugünü çözümlemek, yarını birlikte tasarlamak. Dünden öğreniyoruz; çünkü bu kentte alınan her karar, bir sonrakinin zeminini hazırlıyor. Bugünü inceliyoruz; çünkü veriye dayalı karar vermek, hatadan dönmenin en kısa yoludur. Ve yarını hayal ediyoruz; çünkü planlama dediğimiz şey, aslında geleceğin adaletini bugünden kurma çabasıdır' diye konuştu.

'NİP2054 LANSMANI BİR BİTİŞ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR'

Plan çalışma sürecinin 'Tohum-Ürün-Hasat' döngüsüyle ilerlediğini belirten Başkan Tugay, 'Bu planın vizyonu yalnızca 2054 yılıyla sınırlı değil. 2030 taahhüdümüz, 2054 planımız ve 2074 vizyonumuz birbiriyle bağlantılı üç ufuk oluşturuyor. 2030 ufku, kentte somut dönüşüm adımlarını belirliyor; 2054, uzun vadeli mekânsal stratejileri kuruyor; 2074 vizyonu ise İzmir'in Akdeniz'de iklimle, doğayla ve insanla uyumlu bir model şehir olma hedefini tanımlıyor. Bu planın merkezinde, büyüme değil, iyi olma hâli kavramı var. Kenti yalnızca ekonomik göstergelerle değil; sağlık, kültür, eşitlik, erişilebilirlik ve ekolojik dengeyle ölçüyoruz. İzmir'in geleceğini doğayla uyumlu, adil, üretken ve dayanıklı bir kent modeli üzerine inşa ediyoruz. Nazım İmar Planı 2054'ün lansmanı, bir bitiş değil, bir başlangıçtır. Bu çalışma, İzmir'in uzun soluklu yolculuğunda ortak bir pusula işlevi görecek. Biz bu planı bir belge olarak değil, yaşayan bir sözleşme olarak görüyoruz. İzmir'in 2054'e, 2074'e uzanan yolculuğu başladı. Bu yolculuk, hepimizin yolculuğudur. Hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Süreci vizyoner olarak gördüğünü belirten Başkan Tugay, emek veren herkese teşekkürlerini sundu.