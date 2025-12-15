Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın güzergâhında önemli bir revizyona gidildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle hat, YHT Gar'dan başlayarak Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız ulaşım sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da yapımı planlanan Esenboğa Havalimanı Metro Hattı ile ilgili son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Artan ulaşım ihtiyacı ve yolcu talebi doğrultusunda projede kapsamlı güncellemeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, hattın başlangıç noktasının değiştirildiğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, daha önce Kuyubaşı İstasyonu'ndan aktarmalı olarak planlanan metro hattının artık Yüksek Hızlı Tren (YHT) Gar'dan başlayacak şekilde yeniden kurgulandığını ifade etti. Yeni güzergâh sayesinde Ankara'nın önemli ulaşım ve yerleşim merkezlerinin doğrudan Esenboğa Havalimanı'na bağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, 'YHT Gar'dan Esenboğa Havalimanı'na kadar aktarmasız, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağız.' dedi.

36 KİLOMETRELİK HAT, 12 İSTASYON

YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın 36 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bakan Uraloğlu, proje kapsamında 12 istasyonun yer alacağını açıkladı. Hat üzerindeki istasyonlar; YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak sıralandı.

https://twitter.com/a_uraloglu/status/2000267710949949586

Sadece güzergâhın değil, istasyon giriş-çıkışları, yerleşim planları, plan-profil çizimleri ve işletme kriterlerinin de gözden geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, projenin Ankara'nın mevcut ulaşım sistemine en uygun ve güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden ele alındığını söyledi.

'Projede artık son aşamaya geldik' diyen Uraloğlu, YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı'nın yapımına 2026 yılında başlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

ANKARA'NIN RAYLI SİSTEM AĞI 103 KİLOMETREYİ AŞTI

Bakan Uraloğlu ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ankara'da bugüne kadar Kızılay-Çayyolu, Batıkent-Sincan, Keçiören-AKM ve AKM-Gar-Kızılay hatları olmak üzere 44,5 kilometrelik yeni metro hattının inşa edildiğini hatırlattı. Bunun yanı sıra Sincan-Kayaş banliyö hattının modernize edilerek hizmete sunulduğunu belirten Uraloğlu, Ankara'daki raylı sistem uzunluğunun 23,1 kilometreden 103 kilometrenin üzerine çıkarıldığını vurguladı.