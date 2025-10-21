Bursa'nın Mudanya ilçesi Çekrice Mahallesi'nde kaçak motor yağı üretimi yapılan depoya jandarma baskını gerçekleştirildi. Toplam 12 bin 750 litre yağ ele geçirilen olayda 2 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın kırsal mahallelerinden Çekrice'de, kaçak motor yağı üretimi yapıldığı belirlenen bir depoya jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda toplam 12 bin 750 litre yağ ele geçirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, 2 bin 750 litre motor yağı ile tanklarda bulunan yaklaşık 10 bin litre motor ve hidrolik yağ tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili B.Ç. (40) ve R.Y. (48) isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.