İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede metrekareye 165 kilogramın üzerinde yağış düşen Karaburun'da yağışın ilk dakikalarından itibaren riskli noktalarda konuşlandı.

İZMİR (İGFA) - İZSU'nun yağış sezonu başlamadan önce Karaburun'da yürüttüğü kapsamlı dere temizlikleri, mazgal-ızgara bakımları ve hat kontrolleri, taşkın riskini azaltarak suyun kontrollü şekilde tahliyesini sağladı.

YAĞIŞ ÖNCESİ KAPSAMLI TEMİZLİK

Son yıllarda yağış rejimi düzensizleştiği için özellikle kıyı ilçelerdeki önleyici bakım çalışmalarını çok daha erken döneme çektiklerini ifade eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, 'Karaburun'da dere tabanlarında biriken malzemeyi, kökleri, ağaç parçalarını ve akışa engel olabilecek tüm unsurları yağış öncesinde temizledik. Bu hazırlık yapılmamış olsaydı dünkü yağışta çok daha ciddi taşkınlar yaşanabilirdi. Tüm ekiplerimiz sahadaydı. Yağış etkisini kaybedene kadar Karaburun ve çevre mahallelerde teyakkuzda olmaya devam edeceğiz' dedi.





TAM ZAMANINDA MÜDAHALE

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, bazı evlerde su baskını yaşandığını belirterek, 'Yağış başladığı andan itibaren belediye ve İZSU ekipleri koordineli biçimde çalıştı. İlk andan itibaren müdahale ettik, gerekli tahliye ve temizlik işlemleri yapıldı. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışmalarımız sürüyor' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Tepeboz Mahallesi Muhtarı Mihriban Vatansever ve Küçükbahçe Mahallesi Muhtarı Gizem Dağdelen de yapılan dere temizliği sayesinde daha büyük felaketlerin önüne geçildiğini vurgulayarak Büyükşehir ve İZSU ekiplerine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ 210 NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ

Yoğun yağış sırasında 155'i ev, 41'i iş yeri, 5'i araç ve 9'u diğer alanlar olmak üzere toplam 210 olaya müdahale eden ekipler, su tahliye işlemleri ve güvenlik önlemleriyle yaşamın normale dönmesi için yoğun çaba harcadı. İtfaiye ekipleri vatandaşları güvenli alanlara tahliye ederken, İZSU mobil ekipleri riskli noktalarda teyakkuzda bekletildi. Çalışmaların yağış rejimine bağlı olarak devam edeceği bildirildi.