Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde 'Tabut Ev' olarak bilinen kerpiç yapının kendiliğinden yıkıldığını duyuran Mudanya Belediyesi, olayda can kaybı yaşanmadığını ve sürecin ilgili kurumların gözetiminde yürütüldüğünü açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi'nde, halk arasında 'Tabut Ev' olarak bilinen tescilli kerpiç yapı 13 Kasım 2025'te kendiliğinden yıkıldı. olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken Mudanya Belediyesi'nden süreçle ilgili açıklama yapıldı.

Yıkımın ardından bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ve Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekiplerinin alanda inceleme gerçekleştirdiğini duyuran belediye, kurulun değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını açıkladı.

KAMULAŞTIRMA KARARI DAHA ÖNCE ALINMIŞTI

Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yapıya ilişkin Mudanya Belediyesi Encümeni tarafından kamulaştırma kararı alındığı, bu kararın 02.06.2021 tarihinde Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunduğu hatırlatıldı. Kamulaştırma sürecinin tamamlanması için Mudanya Kaymakamlığı'nın onayının beklendiği aktarıldı. Yapı hakkında alınmış olan Mail-i İnḥidam (yıkılma tehlikesi) kararına bağlı olarak bölgede koruma tedbirlerinin uygulandığını, yapının rölöve çalışmasının tamamlandığını da duyurdu.

'Süreç ilgili kurumların gözetiminde yürütülüyor'

Yıkımdan önceki plan, kamulaştırmanın ardından yapının restore edilerek kente yeniden kazandırılması yönünde olduğunun altını çizen Mudanya Belediyesi, yapının kendiliğinden yıkılmasının ardından tüm sürecin ilgili kurumların gözetim ve denetiminde ilerlediğini vurguladı. Açıklamada, Bölge Kurulu değerlendirmeleri sonrasında yapının özgün dokusunun korunması ve kültürel mirasın yaşatılması yönündeki çalışmaların sürdürüleceğinin altı çizildi.