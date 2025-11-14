Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede yürütülen projeler ve planlanan yatırımlar ile ilgili Başkent Ankara'da önemli temaslar gerçekleştirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede yürütülen projeler, planlanan yatırımlar ve özellikle kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli temaslarda bulunmak üzere Başkent Ankara'ya adeta çıkarma yaptı.

Başkan Kavuş'un ziyaret trafiği, Meram'ın geleceğini şekillendirecek görüşmelerle dolu geçti. Kavuş, Ankara programı çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile de görüştü. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Meram'da devam eden çalışmalar ve güncel yatırımlar detaylı şekilde ele alındı.

BAKAN KURUM'DAN MERAM'A VE MERAM'IN PROJELERİNE YİNE BÜYÜK DESTEK

Ziyaretin en dikkat çekici gelişmelerinden biri, Meram'ın tarihi dokusunu yeniden canlandıracak Suriçi Dönüşüm Projesi oldu. Başkan Kavuş, projenin 1. Etabının açılışının çok yakında gerçekleştirileceğini belirterek, Bakan Murat Kurum'un da açılışta yer alacağı müjdesini paylaştı. Kavuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 'Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen büyük yatırımlarda imzası bulunan, destekleriyle her zaman yanımızda olan kıymetli Bakanımız Sayın Murat Kurum'a kabulleri ve Meram'a gösterdiği yakın ilgi için teşekkür ediyorum. Meram'ı geleceğe hazırlarken, güçlü iş birlikleriyle adım adım ilerliyoruz, kendileri de daima ilçemizin ve projelerimizin en büyük destekçisi oldular.'

BAŞKAN KAVUŞ'TAN BAŞKENT'TE YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Başkent Ankara ziyaretleri kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Burak Demiralp ve Ömer Bulut'un yanı sıra Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez, Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ile de bir araya geldi. Görüşmelerde Meram genelinde yürütülen yatırımlar, devam eden hizmetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Özellikle kentsel dönüşüm, çevre düzenlemeleri, sosyal donatı alanları ve altyapı yatırımları konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN KAVUŞ; 'MERAM İÇİN HER KAPIYI ÇALIYORUZ'

Başkan Kavuş, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, Meram'ın kalkınması için Ankara'daki temasların büyük önem taşıdığını vurguladı ve açıklamasında şu görüşlere yer verdi; 'Meram'a değer katacak her proje için tüm gayreti ve emeği ortaya koyuyor, bizi aşan konular için ise her kapıyı çalıyor, her fırsatta ilçemizin ihtiyaçlarını anlatıyoruz. Ziyaretlerimizde bakanlarımızın, bakan yardımcılarımızın, genel müdürlerimizin ve diğer tüm bürokratlarımızın bizlere gösterdiği ilgi, Meram'a duyulan güvenin bir göstergesi. Bu desteklerle Meram'ın geleceğini modern şehircilik anlayışıyla inşa ediyoruz.' Başkent'te gerçekleştirdiği bu görüşmelerin de Meram Belediyesinin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projelerine yön vereceğini belirten Başkan Kavuş, 'Yaşanabilir bir ilçe hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Meram'ın daima yanında duran Kıymetli Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere tüm ekibine şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin şehirleşme vizyonunda hep yanımızda oldular. Bizlerin gayreti ve tüm bu desteklerle ilçemiz modern şehircilik yolculuğuna ve yeni projelerle ön plana çıkmaya devam edecek' diye konuştu.