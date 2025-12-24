Bunlar da ilginizi çekebilir

Denize düşmekten son anda kurtarılan otomobilin kurtarılma anına ilişkin görüntüler ise Trilye Tanıtım Grubu tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Olayda yaralanan olmazken, araçta da maddi hasar oluşmadığı öğrenildi.

Sürücü bilgisine ulaşılamayan araç için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kurtarıcı ekip sevk edildi. Otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu tehlikeli noktadan kurtarılarak güvenli alana alındı.

49 plakalı bir otomobil, liman içerisinde dönüş yaptığı sırada ön iki tekerleğinin boşluğa gelmesiyle denize düşme tehlikesi atlattı.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Trilye Mahallesi'nde bulunan balıkçı barınağında şans eseri büyük bir faciadan dönüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Trilye Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında manevra yapan bir otomobilin ön tekerlekleri boşlukta kaldı. Araç, vinç yardımıyla son anda denize düşmeden kurtarıldı.

