Karadeniz'in kadim geleneği Kalandar, 11 Ocak Pazar günü Bursa'nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde horon, türkü ve yöresel lezzetlerle kutlanacak. Göynüklü Derneği Başkanı Orhan Samast, Bursa'da yaşayan tüm Karadenizlileri ve kültür meraklılarını bu anlamlı buluşmaya davet etti.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Göynüklü Mahallesi, Karadeniz'in köklü kültür miraslarından olan Kalandar geleneğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Göynüklü Derneği ile Göynüklü Mahallesi Muhtarlığı'nın iş birliğiyle bu yıl 11 Ocak Pazar günü 11.00-17.00 saatleri arasında 7'ncisi düzenlenecek Geleneksel Kalandar Kutlaması, Karadeniz kültürünü horon, türkü ve yöresel tatlarla yaşatacak.

Göynüklü Yeni (Aşağı) Mahallesi'nde ApolasLermi, Şeref Kara, Elif Köse, Temel Bayram, Medet Şahiner, Ersin Akpınar, Samet Dursun, Gökhan Kaya, Volkan Samast, Abdullah Samast, Oğuz Kahveci ve Hüseyin Tepe gibi bölgenin sevilen sanatçıları sahnede olacak.

Ziyaretçiler, lahana çorbası, lahana sarması, fasulye turşusu kavurması ve mısır ekmeği gibi yöresel lezzetleri tadarken, Yöresel Yemek Yarışması da etkinliğe renk katacak.

Göynüklü Derneği Başkanı Orhan Samast, Kalandar'ın atalardan kalan kadim bir miras olduğunu belirterek, Bursa'da yaşayan tüm Karadenizlileri ve kültür meraklılarını bu anlamlı buluşmaya davet etti. Samast, geleneksel kutlamayı Çepni Türklerinin vazgeçilmez eğlencesi horonla, türkülerle ve yöresel lezzetlerle bu kültürü hep birlikte yaşatmak istediklerini söyledi.