Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 87. yılında Mudanya'da düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı. İlçe genelinde gerçekleştirilen anma programlarına protokol üyeleri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA (İGFA)- Bursa'nın Mudanya ilçesinde 10 Kasım törenleri, İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve Mudanyalılar iki dakikalık saygı duruşunda bulunarak Ulu Önder'e olan bağlılıklarını gösterdi.

Törenlere Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında öğrenciler, Atatürk'ü şarkılar, şiirler ve gösterilerle andı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi Müdürü Saadet Sönmezoğlu, Atatürk'ün milletine ve ülkesine duyduğu sevgiyi anlattı.

Mudanya Ahmet Rüştü Anadolu Lisesi ve Emine Örnek Eğitim Kurumları öğrencilerinin hazırladığı etkinlikler ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından sahnelenen 'Son Bakış' adlı tiyatral gösteri, özgürlük ve bağımsızlığa sevdalı Atatürk'ün bir ulusun kaderini değiştiren hikayesini aktardı. Gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.