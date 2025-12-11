Yeni yönetmelikle Belediyesince süresinde verilmeyen ve Bakanlıkça düzenlenecek ruhsatlarda başvuru, inceleme, süreç takibi ve ruhsat düzenlenmesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri yetkili olacak. Turizm tesislerinde güncellemeler yapıldı, Airbnb tarzı kiralamalarda oy birliği şartı getirilirken, gayrisıhhi iş yerleri ve güzellik merkezlerine yeni standartlar düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik' değişikliği Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile Bakanlık, belediyelerce yasal süre içinde verilmemesi durumunda resen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verebilecek. Ruhsat başvurusu, inceleme, süreç takibi ve düzenlenmesinde il müdürlükleri yetkili olacak.

KONAKLAMA VE TURİZM TESİSLERİNDE YENİLİKLER

Yönetmelik ile konaklama yerlerinin tanımı güncellendi; ilk defa tatil köyü, kırsal turizm tesisi, mobil ev, konaklama amaçlı mesire yeri, konaklamalı orman parkı ve lüks çadır gibi seçenekler eklendi. Ayrıca otel, motel, tatil köyü ve benzeri tesislerde asgari yapı, havalandırma, ısıtma, su temini, asansör, engelli erişimi gibi şartlar netleştirildi.

Turizm amaçlı kiralanan konutlar (Airbnb gibi) için de yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre; bağımsız bölüm sayısının en fazla yüzde 25'i aynı kiraya verilebilecek ve iş yeri açılması için kat maliklerinin oy birliği gerekecek.

GAYRİSIHHİ MÜESSESELERDE GÜNCELLEME

Yönetmelikte gayrisıhhi müesseseler (GSM) faaliyet listesi güncellendi, ilk defa umuma açık istirahat ve eğlence yerleri listesi eklendi.

Güzellik salonlarında epilasyon cihazları için TSE belgeli yetkili servis raporu zorunlu hale geldi. Halı yıkama yerlerinde minimum alan, su deposu, atık su havuzu, kurutma odası ve askı sistemleri gibi teknik şartlar belirlendi.

GES VE JEOTERMAL SERALARDA RUHSAT KOLAYLIĞI

Güneş Enerji Santralleri (GES) üçüncü sınıf gayrisıhhi müessese olarak belirlendi. Jeotermal sera tesisleri ise ikinci sınıf gayrisıhhi müessese olarak yeniden sınıflandırıldı; böylece ruhsat süreçlerinin basitleştirilmesi ve üretimin artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, turizm işletmeleri ve gayrisıhhi müesseselerde belirsizlikler azaltılırken, yatırımcılar ve işletmeciler için süreçler sadeleştirildi.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz