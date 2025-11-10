Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programında yaptığı konuşmada, 'İstiklal Harbi'nden sonra kültür, bilim, teknik ve ekonomi alanlarında zafer kazanma hedefi, bugün de Türkiye'nin yol haritasıdır' dedi ve Türkiye'nin yatırımlarını, gençlerini ve başarılarını anlattı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen anma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programında yaptığı konuşmada, Atatürk'ün İstiklal Harbi sonrasında devlet için çizdiği yol haritasının 102 yıldır geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Erdoğan, 'Süngü ile, silahla, kanla elde ettiğimiz zaferden sonra kültür, bilim, teknik, ekonomi gibi alanlarda da zafer kazanmak için çalışacağız' sözlerinin bugün de rehber olduğunu belirtti.

Hükümetin eğitimden tarıma, dış politikadan savunma sanayiine kadar pek çok alanda Türkiye'yi güçlü bir aktör haline getirmek için yoğun çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, '783 bin kilometrekarenin her karışında yükselen devasa yatırımlarımız ve milletimize kazandırdığımız eserlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz' dedi. Türkiye'nin başarılarına da değinen Erdoğan, 'Türkiye'yi büyüttük, kardeşliğimizi güçlendirdik, milletimize son asrın en büyük zaferlerini tattırdık. Tam da Gazi'nin hayalini kurduğu şekilde, 'en büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyayla rekabet edebilir hâle getirdik' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında gençlerin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan şuurlu, inançlı, ahlaklı, erdemli, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. İnşallah daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız, ülkemize hizmet ve eser üreteceğiz' diye konuştu.