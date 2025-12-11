Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin son 23 yılda kaydettiği büyümeyi, istihdam teşviklerini ve terörle mücadeledeki hedeflerini açıkladı. 'Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız' diyen Erdoğan, iş dünyasına yönelik destek paketlerine ilişkin yeni müjdeler de verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, hükümetlerinin ekonomiden demokrasiye, hak ve özgürlüklerden güvenliğe kadar geniş bir alanda son 23 yılda ülkeye önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikada bölgesel ve küresel ölçekte söz sahibi bir konuma geldiğini vurguladı.

Erdoğan, ekonomideki büyümenin sürdüğünü ifade ederek, 'Dış ticarette ihracat 36 milyar dolardan 270 milyar doların üzerine çıktı. Milli gelir 238 milyar dolardan 1,5 trilyon doları aştı. Ekonomik büyüme 21 çeyrektir kesintisiz olarak devam ediyor. Deprem bölgesinin ihyası için harcanan 90 milyar dolara rağmen bu başarılar elde edildi. 2028 hedefi milli gelirde 1,9 trilyon dolar olarak açıklandı' dedi.

'İstihdamını koruyan KOBİ'lerimize, çalışan başına verdiğimiz aylık 2 bin 500 liralık desteği, 2026 senesinde 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Ayrıca, büyük ölçekli firmalarımızı da programa dâhil ediyoruz.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasına yönelik destek paketlerini de paylaştı:

KOBİ'ler için çalışan başına aylık 2 bin 500 TL olan destek, 2026 yılında 3 bin 500 TL'ye çıkarılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük ölçekli firmalar da destek programına dahil edilecek. Toplam 48 milyar TL'lik destekle yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdam korunacak. 2025 yılı için asgari ücret desteği olarak işverenlere her işçi başına bin TL verilecek. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olan çalışanlara sosyal güvenlik desteği sağlanacak; program 2026 yılı sonuna kadar uzatılacak' diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE VE TOPLUMSAL MUTABAKAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusuna da değinerek, Türkiye'nin 40 yıldır ağır maliyetler ödediği terör sorununun çözümüne ilişkin mesaj verdi.

Erdoğan, 'Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Tek gayemiz var: Kan akmasın, ocaklara ateş düşmesin, yürekler dağlanmasın' dedi. Çözümün geniş toplumsal ve siyasi mutabakat çerçevesinde, milletin değerleriyle uyumlu bir zeminde yürütüleceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, ekonomide büyüme ve istihdamı artırmaya yönelik adımlar ile terörle mücadelede kararlılığı bir arada ortaya koyması açısından dikkat çekti.