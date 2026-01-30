Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Ayhan ziyarette, 'Kayseri aklı, birlikte yaşama kültürü ve ortak hedefe kilitlenme noktasında takdire şayan, Türkiye'ye örnek' ifadelerini kullandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir dizi programa katılmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Büyükkılıç, Ayhan'a Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda bulunan Kayseri maketi üzerinden şehri ve projeleri anlattı. Başkan Büyükkılıç ve Bakan Yardımcısı Ayhan daha sonra beraberlerindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ı, Kayseri'de görmekten onur duyduklarını ifade ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçmiş dönemde de beraber çalışma fırsatı bulduğu Ayhan'a, ülkedeki her kademede bulunmak suretiyle hizmet etme gayreti dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Ayhan'a, Kayseri'deki değişiklikleri de yakından takip ettiklerini düşündüğünü ifade ederek 'Hoş geldiniz, şeref verdiniz' dedi.

Kayseri'den ve Başkan Büyükkılıç'tan övgü dolu sözlerle bahseden Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da Başkan Büyükkılıç ile gönül bağı olduğunu kaydederek, 'Başkanıma teşekkür ediyorum nazik ve nezaketli karşılamasından dolayı. Başkanımla bir gönül bağımız var. Bu coğrafyayı seviyorum. Sivas, Kayseri bu civarlarda çok çalıştık. Başkanımla 4 yıl teşriki mesaimiz oldu. Sivas Valiliği dönemimiz, Başkanım da Büyükşehir. Kayseri hep üstüne koya koya gidiyor. Kayseri aklı, birlikte yaşama kültürü ve ortak hedefe kilitlenme noktasında takdire şayan, Türkiye'ye örnek. O yüzden her yıl bir öncekine göre daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor' diye konuştu.

Kayseri'nin savunma sanayii alanında yakaladığı ivmeye de dikkat çeken Ayhan, 'Burada askeri anlamda güçlü tesislerimiz var. Askeri fabrikalarımız var. Bu minvalde programlar icra edeceğiz. Tesislerimizi gezeceğiz. Kayseri Savunma Sanayiinde ciddi bir ivme kazanmış, ciddi yatırımlar var. Buna yönelikte bir de OSB kurulumu konusunda gayretli çalışmalar yapılıyor' ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ayhan, Kayseri'nin üreten bir şehir olduğunu ve Kayseri'ye her türlü desteği vereceklerini vurgulayarak, 'İç Anadolu havzasına savunma sanayiinin kaydırılması noktasında da bakanlığımız da güçlü bir şekilde irade koyuyor. Biz de her türlü desteği Kayseri'ye vereceğiz. Kayseri üretken bir şehirdir, üreten bir şehirdir. Türkiye'ye üretmenin ne demek olduğunu öğreten bir şehirdir. Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Başkanımıza da ayrıca özel olarak teşekkür ediyorum, kendisini seviyoruz' şeklinde konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a özel imalat hediye takdiminde bulunurken, Başkan Büyükkılıç da Bakan Yardımcısı Ayhan'a KAYMEK kursiyerleri tarafından üretilen el dokuma kilim hediye etti.

Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mustafa Türkmen ve Fatih Temeltaş da hazır bulundu.