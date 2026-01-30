İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ve 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Jandarma ekipleri, son iki haftada 23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 6 milyon adet uyuşturucu hap ve 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

521 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda toplam 521 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 177'si tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SATIŞ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmalar kapsamında şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, ticareti organize şekilde yürüttükleri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıkları tarafından yürütülen operasyonlara 46 narkotik ve asayiş ekibi ile 414 personel katıldı. Operasyonlar; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da gerçekleştirildi.

'UYUŞTURUCUYLA KARARLI MÜCADELE'

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve kararlı bir seferberlik olduğunu vurgulayarak, 'Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz ' mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2017103240756633682