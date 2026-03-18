ÇANAKKALE (İGFA) - 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda anma törenleri gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi'nde düzenlenen programa devlet protokolü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey komuta kademesi katıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

Bakan Yaşar Güler'e törenlerde Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çanakkale'de yazılan destan, milletimizin birlik içinde hareket ettiğinde karşısında hiçbir gücün duramayacağını gösteren güçlü bir tarihi miras olarak hafızalarda ve gönüllerde yaşadığını ve yaşamaya da devam edeceğini söyledi. Yılmaz, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü tebrik ederken, başta Anafartalar Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu büyük destanda imzası bulunan tüm komutanlarımızı ve kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle andı.

Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen resmi törenlerin ardından Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, şehitliği ziyaret ederek aziz şehitlerin kabirlerine karanfiller bıraktı.

Anma programında, vatan uğruna hayatını kaybeden kahramanlar bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle yad edildi.