ADANA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Adana İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Ankara ve Adana'dan katılan basın mensuplarına bakanlığın güncel faaliyetlerini aktardı.

Toplantıda, 13 Mart'ta İran'dan ateşlenen bir balistik mühimmatın hava sahamıza girdiği ve Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirildiği açıklandı. Tuğamiral Aktürk, olayın tüm yönlerinin aydınlatılması için ilgili ülke ile temasların sürdüğünü ve millî güvenliğe yönelik tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirtti.

ADANA'YA İSPANYA PATRİOTU'NA İLAVE ALMANYA TARAFINDAN GÖREVLENDİRİLEN İKİNCİ PATRİOT GELİYOR

Bakanlık, hava sahasının ve vatandaşların güvenliği için Adana'da konuşlu mevcut İspanya PATRIOT sistemine ek olarak, Ramstein/Almanya'daki Müttefik Hava Komutanlığı tarafından görevlendirilen ikinci bir PATRIOT sisteminin de Adana'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2026

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamada ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve Gazze ile Batı Şeria'daki baskıları da eleştiren Sözcü Tuğamiral Aktürk, 'Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyoruz. Masum sivillerin zarar gördüğü çatışmaların sona ermesini ve Hürmüz Boğazı'nın güvenli şekilde işlev kazanmasını önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Toplantıda, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin halkına uyguladığı baskıları sona erdirmesi gerektiği vurgulanırken, bölgesel istikrarın korunması için diplomatik ve güvenlik önlemlerinin takip edildiği bildirildi.