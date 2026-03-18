İçişleri Bakanlığı koordinesinde 73 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 tonun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi, 958 şüpheli yakalandı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son bir haftada gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonların bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülen operasyonlar kapsamında 73 ilde eş zamanlı çalışmalar yapıldı.

Operasyonlarda toplam 1 ton 134,5 kilogram uyuşturucu madde ile 412 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında 958 şüpheli yakalanırken, bunlardan 475'i tutuklandı, 119'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

73 ilde 'Uyuşturucu Madde Satıcılarına' yönelik Polisimiz tarafından son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;

-1 ton 134,5 kg Uyuşturucu Madde ile

-412 bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.



-958 şüpheli yakalandı.

-475'i TUTUKLANDI.

-119'u hakkında adli kontrol hükümleri: pic.twitter.com/yDKIuPzcMd — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 18, 2026

Operasyonlara bin 544 ekip, 3 bin 982 personel, 17 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bakanlık açıklamasında, operasyonlarda görev alan emniyet birimleri ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edilerek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.