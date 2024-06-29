Mobil Başkan uygulamasıyla vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinleyip onlarla sohbet etmeyi hedefleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilk durağı olan Anafartalar Mahallesi’nde büyük bir ilgiyle karşılandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mobil Başkan aracını bizzat kendisi kullanarak vatandaşların yanına giden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, uygulamanın vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını dile getirerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Anafartalar Mahallemizdeyiz. Latif Başkal Cami’nin önünde Mobil Başkan’ın ilk uygulamasını başlattık. İlk Mobil Başkan uygulamamız oldukça yoğun katılımla gerçekleşti. Muhtarımız, kadın, erkek, çocuk, tüm vatandaşlarımız buradaydı. Buradaki mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledik, not aldık, yapabileceklerimizi söyledik. İnşallah en kısa zamanda onlar da hayata geçecek. Mobil Başkan uygulamasıyla amacımız vatandaşlarımızın bizlere ulaşmaları, taleplerini iletmeleri için en yakın noktada bulunmak.”