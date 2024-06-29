Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Öğrenciler, gençler ve eğitim için gerçekleştirdiği proje ve çalışmalar ile Kayseri’deki eğitim-öğretime büyük destek gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ‘Genç Dostu Şehir’ ödülü alan öğrenci dostu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitim ve öğretime ilişkin çalışmalara da katılmaya özen gösteriyor.

Kayseri Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen Mesleki Eğitim Çalıştayı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, rektörler, eğitim gönüllüsü hayırseverler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve eğitimciler katıldı.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu Milli Eğitim Bakanlığı olarak Kayseri’de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Kayseri’miz Anadolu’nun kalbi bir şehir. Hele mesleki eğitimi konuşacaksanız, dünya ticaret merkezinin ilk kurulu şehirlerinden, ilk organize şehirlerinden birisi olan Kayseri’de bunu konuşacaksanız şüphesiz bereketli bir toplantıya da işaret etmiş olacaksınız. Böyle bir organizasyon için başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çalıştayda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Milli Eğitim Bakanı ve bakan yardımcılarının özellikle mesleki eğitimle ilgili ortaya koydukları vizyonun ve konuya verdikleri önemin herkesin malumu olduğunu ifade ederek, bu durumun kendilerini ve özellikle Kayseri’yi çok mutlu ettiğini ifade etti. Kayseri gündeminin üretmek olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Kayseri Anadolu’nun ortasında pırıl pırıl parlayan bir yer. Mesleki eğitim birçok il için önemli olabilir ama Kayseri için bir başka önemli. Çünkü Kayseri bugün, 4 milyar dolar ihracata ulaşmış, 2 bin fabrikasıyla sürekli üreten bir şehir” diye konuştu.

Kayseri’de istihdam fuarı düzenlediklerini ifade eden Çiçek, 20 bin kişinin fuara katıldığını hatırlattı. Bu doğrultuda mesleki eğitimin de önemine işaret eden Vali Çiçek, sözü hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’a verdi. Ulubaş ise sektör hakkında tecrübelerini anlatarak, eğitim ve öğretime desteklerini sürdüreceğini paylaştı.

110 kişilik bir çalışma grubu ile 5 konu başlığı görüşülerek 2 gün boyunca sürecek olan çalıştayın açılışında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de böyle anlamlı ve önemli bir alanda yapılan çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, mesleki eğitim alanındaki ihtiyacın ortaya çıkış sürecine dikkat çekerek, “Geçmiş dönemlerde eğitimle ilgili yapılan çalışmalarla, 98’li yıllarda, mesleki eğitimin önü kesilmiş ve bir darbe indirilmişti. O açıdan da bir kopukluk olmuş o dönemde imam hatipleri bahane etmek suretiyle tüm meslek okulları mağdur edilmiş, dolayısıyla ülkemizde sanayiciyle iş gücü arasındaki bu en önemli alan yok edilmişti. O günden bugüne de halen daha bu konuda neler yapabilirize kafa yorma yönünde gayret gösterilmiş, sanayici şuanda iş gücü bağlamında arayış içine girer konuma gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, eğitim alanında KAYMEK’in kentte 6’ncı üniversite görevi gördüğünün altını çizerek, “Eğitim denilince 5 tane üniversitesi olan bir şehirden söz ediyoruz ama Sayın Valimizin tanımlamasıyla söyleyeceğim; KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin birimi 6’ncı üniversite olarak anılır. Her alanda yaptığı çalışmalar ile eğitime verdiği destek ile kayıtsız, şartsız ve niteliği ile binlerce insana katkı sağlayan bir yaklaşım ortaya koyuyor. 16 ilçemizdeki kurum ve kuruluşuyla da bu alanda gerekli çalışmaları sürdürmekte. Bütün bu alanlarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı da konuşmasında, “Sayın Valimiz, Sayın Milli Eğitim Müdürümüz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber mesleki eğitimin tekrar hayatımızın gündemine gelmesiyle, çocuklarımızın meslek edinmesi, geleceklerini kurtarmayla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaları içinde bu işin tekrar tanınır, bilinir ve toplum tabakalarına yayılır hale getirmek için gayret sarf ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Çalıştayda, Kayseri’deki eğitim öğretim çalışmalarında, yaptırdığı okullar ve verdiği desteklerle ismini duyuran hayırsever iş insanı Osman Ulubaş’a plaket takdiminde bulunuldu.

Ortaöğretim Kurumları Beceri Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirilerek dereceye giren eğitim kurumlarına ödülleri verildi.