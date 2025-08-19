Bursa Osmangazi Belediyesi’nin “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi kapsamında 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, bu hafta Bursa Kent Müzesi’nde unutulmaz bir keşif yolculuğuna çıktı.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, çocukların tarihe ilgisini artırmak ve bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Minik Arkeologlar İş Başında” projesi ile minikleri kültür dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Her hafta farklı bir müzeyi ziyaret eden 7-11 yaş aralığındaki çocuklar, tarih ve arkeolojiye dair bilgileri eğlenceli bir şekilde öğreniyor.

Bu hafta Bursa Kent Müzesi’ni gezen minik arkeologlar, Arkeolog Tolga Şevik rehberliğinde sergileri keşfetti. Merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulan çocuklar, müzenin en alt katındaki 18. yüzyıl Bursa’sına ait tematik sergi ‘El Sanatları Çarşısı’na hayran kaldı. Bıçakçı gibi geleneksel zanaatlara ait dükkân canlandırmaları, çocukların en çok ilgisini çeken bölümler arasında yer aldı.

Birinci katta ise Karagöz ve Hacivat’ın öyküsü ile Bursa’nın ünlü isimleri, gelenek ve görenekleri üzerine hazırlanmış bölümler miniklerin dikkatini çekti. Sergileri baştan sona gezen çocuklar, hem geçmişi yakından tanıdı hem de keyifli bir gün geçirdi.

“Minik Arkeologlar İş Başında” projesinin diğer durakları arasında Zindan Kapı Müzesi ve Bursa Atatürk Evi Müzesi bulunuyor. Etkinlikler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde başlayan uygulamalarla desteklenerek çocukların tarih bilincinin gelişmesine katkı sağlıyor.