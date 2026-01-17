Mehmet Ali Şahin Çocuk Eğitim Merkezi (ÇEM) ve Osman Hamdi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, 'Bilimin Işığında' adlı tiyatro oyunu ile izleyicileri keyifli bir bilim yolculuğuna çıkardı. Beş perdeden oluşan oyunda çocuklar; keşifleri, geçmiş ve günümüz sahneleri arasında ilerleyen bir anlatımla sahneye taşıdı. Minik oyuncuların sahne performansları izleyicilerden büyük beğeni topladı.

ANKARA (İGFA) - Fen ve Doğa Atölyeleri içeriklerinin drama yoluyla ele alındığı oyunda, bilim dünyasına yön veren önemli isimler canlandırılarak keşiflerin izi sürüldü. Hezarfen Ahmed Çelebi'nin uçuş denemelerinden Wright Kardeşler'in havacılık alanındaki çalışmalarına, Isaac Newton'un yer çekimi buluşundan Galileo Galilei ve Uluğ Bey'in gökyüzüne dair gözlemlerine kadar birçok bilimsel yolculuk sahneye taşındı. Alexander Graham Bell tarafından telefonun icadı, Marie Curie'nin bilimsel çalışmaları ve Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetine dair keşfi de oyunun dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.



Geleceğe bilimle yürüdüler

'Merak ettik, sorduk, denedik; bilimle öğrendik, geleceğe yürüdük' mesajıyla sahnelenen oyun, bilimin geçmişten günümüze insan hayatındaki yeri ve gelişimi, eğlenceli ve öğretici bir anlatımla izleyicilere aktarıldı. Sınıf ve laboratuvar sahneleri arasında ilerleyen oyunda, bilimsel bilgiyi keşfetmenin önemi vurgulandı.