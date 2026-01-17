Çiğli Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukları unutmadı. Miniklere özel olarak hazırlanan Sömestr Sinema Günleri, 19-30 Ocak tarihleri arasında hafta içi her gün saat 14.00'da Fakir Baykurt Salonu'nda ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerde çocuklar hem keyifli filmler izleyecek hem de eğlence dolu sürprizlerle tatilin tadını çıkaracak.

İZMİR (İGFA) - Etkinliklerin ilk günü olan 19 Ocak Pazartesi, çocukları renkli bir karşılama bekliyor. Balonlar, popcorn ikramı ve yüz boyama etkinlikleriyle başlayacak Sömestr Sinema Günleri, minik sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Sömestr Sinema Günleri, yarıyıl tatilini keyifli bir deneyime dönüştürmek isteyen tüm çocukları Fakir Baykurt Salonu'na davet ediyor.

Dolu Dolu Sinema ve Eğlence Programı

Sinema programı dopdolu içeriğiyle dikkat çekiyor. 19 Ocak Pazartesi günü Süper Charlie filmiyle perde açılırken, 20 Ocak Salı Cesur Panda: Görevimiz Afrika, 21 Ocak Çarşamba Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu, 22 Ocak Perşembe Robin and the Hoods ve 23 Ocak Cuma günü ise Emrah Bari'nin çocuklara özel hazırladığı eğlenceli yarışma ve gösteriler miniklerle buluşacak. Etkinliklerde çocuklar sürpriz hediyeler kazanma şansı da yakalayacak. Sömestr Sinema Günleri, 26 Ocak Pazartesi günü Ozi: Doğanın Koruyucusu filmiyle devam edecek. 27 Ocak Salı Victoria Must Go, 28 Ocak Çarşamba Büyük Macera 3: Çılgın Dostlar ve 29 Ocak Perşembe günü Meraklı Kedinin 10 Yaşamı filmleriyle sinema keyfi sürecek. Etkinlikler, 30 Ocak Cuma günü Emrah Bari'nin katılımıyla gerçekleştirilecek çekilişler ve sürpriz eğlencelerle coşkulu bir final yapacak.

Başkan Yıldız: 'Çocuklarımızın Mutluluğu En Büyük Önceliğimiz'

Çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 'Yarıyıl tatili, çocuklarımızın hem dinlenmesi hem de keyifli anılar biriktirmesi için çok özel bir dönem. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızın yüzünü güldüren, onların hayal dünyasını zenginleştiren etkinlikleri çok önemsiyoruz. Sömestr Sinema Günleri ile miniklerimizi eğlenceyle, sanatla ve sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturuyoruz. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte bu güzel etkinliğe davet ediyorum' dedi.